SP-Novak: Ein 1. Mai wie früher

100.000 Teilnehmer*innen beim traditionellen Maiaufmarsch am Wiener Rathausplatz

Wien (OTS/SPW) - Ein starkes Zeichen für soziale Gerechtigkeit und Solidarität und für die Rechte der Arbeitnehmer*innen setzten heute die Teilnehmer*innen im Rahmen des traditionellen 1. Mai-Aufmarschs. Trotz der auslaufenden Omikron-Welle fanden sich 100.000 Menschen am Wiener Rathausplatz ein. „Der heutige 1. Mai war ein Tag voll bewegender Momente und Begegnungen. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war in diesem Jahr endlich wieder eine Maikundgebung wie vor der Corona-Pandemie möglich. Die ganze Stärke der sozialdemokratischen Bewegung wieder öffentlich vereint zu sehen, war ein Erlebnis, das ich nicht so schnell vergessen werde“, betont SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA.

Die große Anzahl der Menschen, die beim diesjährigen Maiaufmarsch am Wiener Rathausplatz mit dabei waren zeigt, wie dringend es mehr Gerechtigkeit und Solidarität in unserer Gesellschaft braucht. Nach den Einbußen der letzten beiden Jahre, in der viele Arbeitnehmer*innen ihren Job verloren haben, in Kurzarbeit waren oder ihren Betrieb nur mühsam über Wasser halten konnten, sehen sich die Menschen nun der nächsten Belastungswelle und den Folgen des Kriegs in der Ukraine gegenüber. „Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie Lebensmittel, die Strom- und Gasrechnung oder Benzin bezahlen sollen“, führt die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin weiter aus. „Es kann nicht sein, dass wir von einer Krise in die nächste schlittern. Ebenso wenig können wir bis zum nächsten Wirtschaftsaufschwung warten, dass sich die Situation entspannt. Die Menschen brauchen Unterstützung und Entlastung, und das jetzt. Wir dürfen die Menschen mit diesen Problemen nicht alleine lassen“, unterstreicht Barbara Novak.

Mit der Energieunterstützung plus hat Wien bereits einen ersten Schritt zur Abfederung der Teuerung gesetzt. Darüber hinaus investiert Wien auch nach der Corona-Pandemie weiterhin massiv in Bildung, in den Wiener Arbeitsmarkt, in sichere Arbeitsplätze für die Wiener*innen und in die Daseinsvorsorge. „Wien zeigt vor, wie es geht. Es braucht jetzt schnelle und effektive Lösungen, die die Menschen entlasten und sie wieder mit Vertrauen in die Zukunft blicken lassen. Beim heutigen Maiaufmarsch haben wir ein starkes Signal für sozialen Ausgleich und Fairness gesetzt. Die Menschen wünschen sich einen starken sozialen und verlässlichen politischen Partner an ihrer Seite. In Wien gehen wir den Wiener Weg, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt“, so Barbara Novak abschließend. (Schluss) cs

