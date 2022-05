Grüne Wien/Pühringer, Kraus: 10 Jahre Erfolgsprojekt 365-Euro Jahreskarte

Preis für Jahreskarte darf nicht erhöht werden - Grüne Wien verlosen 10 Jahreskarten

Wien (OTS) - Die 365-Euro Jahreskarte, eines der größten Erfolgsprojekte der Grünen in der letzten Stadtregierung, wird heute 10 Jahre alt. „Die günstige Jahreskarte hat nicht nur hunderttausende Wiener:innen dazu bewegt, die Öffis verstärkt zu nutzen, sie wurde auch zum Vorbild in anderen österreichischen Städten und für das Klimaticket“, so Parteivorsitzender Peter Kraus.

Bereits im Wahlkampf 2010 setzten sich die Grünen Wien für deutlich niedrigere Öffi-Tarife ein – es sollte nicht zuletzt ein Reizthema in den Rot-Grünen Koalitionsverhandlungen werden. „Die Sozialdemokratie und auch die Wiener Linien waren damals schwer zu überzeugen, dass eine günstige Jahreskarte allen etwas bringt. Die Jahreskarte sollte ja nicht nur nicht billiger, sondern sogar verteuert werden“, so Kraus. Im Oktober 2011 verkündete die damalige Vizebürgermeistern Maria Vassilakou schließlich die Einigung: Die Jahreskarte sollte nur mehr 365 Euro statt 449 Euro kosten. Die Tarifreform trat am 1. Mai 2012 in Kraft.

Die 365 Euro Jahreskarte wurde zum vollen Erfolg. Anfang 2012 gab es rund 363.000 verkaufte Jahreskarten. 2019 waren es schon 852.000. Dass der Preis der Jahreskarte in den 10 Jahren niemals erhöht wurde, ist ebenfalls ein Verdienst der Grünen in der Regierung: SPÖ und Wiener Linien drängten immer wieder auf eine Preiserhöhung, wie etwa 2017 um 5,5 Prozent.

„Die Jahreskarte war und ist noch immer ein Meilenstein für eine ökologische und soziale Verkehrspolitik. Mit der massiven Verbilligung gelang es, einen großen Anreiz dafür zu schaffen, dass viel mehr Menschen auf die Öffis umsteigen. Für hunderttausende Wiener:innen bedeutet die günstige Jahreskarte gerade auch heute eine echte finanzielle Erleichterung“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer. Kraus und Pühringer drängen darauf, den Preis der Jahreskarte nicht zu erhöhen: „Der Ankündigung von Stadtrat Hanke, der über eine Preiserhöhung der Jahreskarte nachdenkt, treten wir entschieden entgegen. Gerade jetzt, wo die Preise für Energie, Wohnen und das tägliche Leben explodieren, ist es essentiell, dass die Jahreskarte so günstig bleibt, wie in den vergangenen Jahren. Mit der 365-Euro-Jahreskarte der Grünen war Wien einst Vorreiter in Österreich, was leistbare und nachhaltige Mobilität betrifft. Der Grüne Pioniergeist, den die Grünen in die Regierung gebracht haben, scheint aktuell verloren gegangen zu sein. Heute konzentriert man sich im Wiener Rathaus lieber auf den Bau von Autobahnen und beschränkt die Mobilitätswende sowie effektiven Klimaschutz auf nette Slogans und teure PR“, so Kraus und Pühringer.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Jahreskarte verlosen die Grünen Wien im Jubelmonat Mai 10 Jahreskarten der Wiener Linien. Details unter https://wien.gruene.at/gewinnspiel-10-jahreskarten.

