Sebastian Schütze zum Rektor der Universität Wien gewählt

Wien (OTS) - Der Universitätsrat der Universität Wien hat in seiner heutigen Sitzung Sebastian Schütze zum neuen Rektor der Universität Wien gewählt. Nach einem internationalen Auswahlverfahren, das vom Personalberater Egon Zehnder begleitet wurde, hat der Senat dem Universitätsrat einen nicht gereihten Dreiervorschlag übermittelt. Die drei Kandidat*innen stellten sich heute dem finalen Hearing im Universitätsrat. Sebastian Schütze überzeugte mit seiner Persönlichkeit und Kompetenz und wurde in der geheimen Abstimmung einstimmig gewählt. Die Funktionsperiode beginnt am 1. Oktober 2022 und dauert vier Jahre.



"Wir freuen uns, mit Sebastian Schütze eine wissenschaftlich hervorragende Persönlichkeit mit ausgewiesener Kompetenz im Management für die Leitung der Universität Wien gewonnen zu haben. Er überzeugte mit seinem Konzept, die Universität in der internationalen Sichtbarkeit voranzubringen und gleichzeitig die großen Themen unserer Zeit auch im Sinne der gesellschaftlichen Verantwortung der Universität in Forschung und Lehre zu platzieren", so Eva Nowotny, Vorsitzende des Universitätsrats der Universität Wien.

Sebastian Schütze: "Die Universität Wien ist die älteste Universität im deutschsprachigen Raum und gehört zu den führenden Forschungsuniversitäten Europas. Als neuer Rektor möchte ich diese Tradition und den erfolgreichen Kurs von Exzellenz und Internationalisierung fortführen und die Universität in Forschung und Lehre national und international strategisch für die Zukunft positionieren. Besondere Bedeutung kommt dabei der Grundlagenforschung, der Rolle der Universität als wichtigster akademischer Ausbildungsstätte Österreichs und dem gesellschaftlichen Beitrag zu großen Zukunftsthemen zu, von digitaler Transformation, Gesundheit, Klima und Umwelt bis zu Migration und Mobilität, Demokatieverständnis und politischer Bildung."

Der Universitätsrat ist der Überzeugung, dass mit Sebastian Schütze der erfolgreiche Weg der Universität Wien unter dem Rektorat von Heinz W. Engl weitergeführt und die aktuellen Herausforderungen mit neuen Konzepten und Energie in Angriff genommen werden.

Der Universitätsrat dankt allen Mitwirkenden am komplexen Auswahlverfahren, insbesondere dem Senat unter dem Vorsitz von Michael Viktor Schwarz, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Über Sebastian Schütze

Sebastian Schütze ist nach wichtigen akademischen Stationen an der Freien Universität Berlin, an der Bibliotheca Hertziana (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte) in Rom und der Queen’s University in Kingston/Kanada seit 2009 Professor für Neuere Kunstgeschichte an der Universität Wien und dort seit 2018 Dekan der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät. Er ist wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kunst- und Kulturgeschichte Italiens, der Sammlungsgeschichte in Wien und Mitteleuropa und der produktiven Wechselwirkungen zwischen Literatur und bildender Kunst. Dabei ist es ihm ein besonderes Anliegen, die Ergebnisse seiner Forschungen auch im Rahmen internationaler Ausstellungen für das große Publikum zugänglich zu machen.

