Nehammer: „Dank Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner steht in Niederösterreich das Miteinander im Vordergrund“

Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer & Generalsekretärin Laura Sachslehner gratulieren Johanna Mikl-Leitner zur Wiederwahl als Landesparteiobfrau der VPNÖ

Wien (OTS) - „Dank Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner steht in Niederösterreich das Miteinander im Vordergrund. Seit Amtsantritt vertritt Johanna Mikl-Leitner dieses niederösterreichische Erfolgsrezept und bekommt dafür über Parteigrenzen hinweg höchste Zustimmung. Im heutigen Wahlergebnis spiegelt sich wider, dass das die Delegierten des heutigen Landesparteitags der Volkspartei Niederösterreich genauso sehen und die Funktionärinnen und Funktionäre maximales Vertrauen in ihre Landeshauptfrau und Landesparteiobfrau haben. Ich gratuliere Johanna Mikl-Leitner von Herzen zur Wiederwahl als Landesparteiobfrau, wünsche ihr und ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern alles erdenklich Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zum Wohle Österreichs, Niederösterreichs und der Volkspartei“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer anlässlich des heutigen Landesparteitages der Volkspartei Niederösterreich in St. Pölten.

Die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, schließt sich den Glückwünschen an: „Mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner steht weiterhin eine höchst kompetente und erfahrene Politikerin an der Spitze der Volkspartei Niederösterreich. Ich gratuliere ihr und ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern herzlich zur Wahl und freue mich auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit zwischen der Volkspartei auf Landes- und Bundesebene.“

