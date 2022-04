Mit Rekordergebnis zur Niederösterreich-Partei

LH Mikl-Leitner: Verständnis für Heimat heute schärfen und Zukunft jetzt gestalten im Mittelpunkt des Landesparteitags – 99,5 Prozent für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

St. Pölten (OTS) - „Für unser Land und unsere Landsleute sind wir:

Die Niederösterreich-Partei. Volkspartei Niederösterreich – die Niederösterreich-Partei – heißt für mich: Stark im Einsatz für die Menschen, groß im Denken für unser Land, und das im Miteinander. Denn weil es die Zeit erfordert, weil es das Land braucht, weil es die Menschen wollen, werden wir vom Kurs der Zusammenarbeit nicht abrücken. In einer Zeit wie heute, wo wir Krieg in Europa haben, wo die Teuerung immer mehr Menschen zu schaffen macht, wo Corona vielleicht nur eine Atempause macht, müssen wir uns – als die führende Landespartei – fragen: Welche Rolle spielt Heimat heute? Den Begriff Heimat verwenden viele. Auch so manche Partei will ihn für sich alleine beanspruchen. Doch die Wahrheit ist: Er gehört keiner Partei alleine, weil er allen Menschen gehört. Aber er gehört zu uns, wie zu keiner anderen Partei. Heimat heute – so müssen wir das verstehen – das ist mehr, als nur unser Zuhause in der Zeit von heute. Heimat heute ist mit mehreren Aufgaben verbunden: Bewahren, verteidigen und weiterentwickeln. Zukunft jetzt heißt: Alles was wir jetzt richtig entscheiden, ist unser Vorsprung von morgen. Und alles, was wir jetzt gemeinsam schaffen, macht uns für die Zukunft stärker. Denn in einer Zeit der vielen Umbrüche, schaffen wir jetzt das Fundament für die Zeit danach. Bis vor kurzem meinten manche, Gendersterne und Diversität wären die wichtigsten Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Heute sind die Alltagssorgen der Menschen ganz andere: Existenz- und Zukunftsfragen sind wichtiger. Und Zukunftsfähigkeit zeigt sich nicht in der Vielfalt von Themen, über die man spricht – sie zeigt sich an der Entschlossenheit, in grundlegenden Fragen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und uns allen muss bewusst sein: Wer jetzt Zeit verliert, verliert sehr bald Zukunft. Wir erleben eine Zeit, die nichts verzeiht“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim 46. Ordentlichen Landesparteitag vor 1.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Ihr habt mir heute wieder großes Vertrauen entgegengebracht – das ist das Wichtigste, das wir in der Politik heute brauchen. Dafür empfinde ich große Dankbarkeit. Und mit diesem großen Vertrauen arbeiten wir jetzt weiter – als die Niederösterreich-Partei“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach der Ergebnisverkündung.

Niederösterreich-Partei heißt: Stark im Einsatz für die Menschen, groß im Denken für unser Land Und die Wahrheit sei es gebe einfach kein moderneres und tauglicheres Konzept für eine politische Partei, als das einer Volkspartei – als das der Volkspartei Niederösterreich. „Wir sind diejenigen, die mit dem Haus 2.1 schon vor 25 Jahren ein Zeichen gesetzt haben. Aber wir müssen uns nicht Volkspartei 3.0, 4.0 oder 5.0 nennen, um wieder die Ersten und Modernsten zu sein, wenn es darum geht die Rolle einer Regionalpartei zeitgemäß zu definieren. Wir sind eine moderne Regionalpartei, weil die ganze Breite und Vielfalt der Menschen und ihre Interessen bei uns ihr Zuhause hat. Wir sind eine moderne Regionalpartei, weil wir Gegensätze verbinden, wo andere versuchen sie zu schüren: Stadt und Land, Alt und Jung. Leistungsstarke und Hilfsbedürfte. Wir sind eine moderne Regionalpartei, weil wir mit diesem Land verbunden sind wie keine andere im Land – und wie wahrscheinlich wenig andere in Europa. Und deshalb sind wir die Einzigen, die sich Niederösterreich-Partei nennen können. Wir sind die Niederösterreich-Partei – weil wir sind, wer wir sind, weil wir tun, was wir tun. Für unser Land, für unsere Landsleute“, unterstreicht die Landeshauptfrau.

BK Nehammer: NÖ verlässlicher Partner für Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit

„Seit die türkis-grüne Bundesregierung 2020 ihre Arbeit begonnen hat, sind wir mit zahlreichen, globalen Krisen konfrontiert. Von der Corona-Pandemie über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine bis hin zur Teuerung, die für viele Menschen eine schwere Belastung ist. Gleichzeitig haben wir ein Regierungsprogramm, das wir weiterhin abarbeiten. All das unter einen Hut zu bringen ist nicht immer einfach – aber die Bilanz kann sich sehen lassen. Trotz Krisen haben wir ein starkes Wirtschaftswachstum, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 2008 und eine Steuerreform auf den Weg gebracht, mit der wir die Menschen in unserem Land um 18 Mrd. Euro entlasten. Fast schon nebenbei haben zwei Anti-Teuerungs-Pakete im Wert von insgesamt 4 Mrd. Euro geschnürt, mit denen wir insbesondere Menschen mit geringem Einkommen helfen, die Teuerung abzufedern. Aber wir dürfen uns niemals auf unseren Erfolgen ausruhen. Wir geben alles für die Menschen in unserem Land. Die Bundesländer und insbesondere Niederösterreich sind dabei starke Partner für den Bund. Ich bin froh, mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine zuverlässige, kompetente und erfahrene Politikerin als Partnerin an meiner Seite zu wissen. Denn gemeinsam können und werden wir den erfolgreichen Weg der Volkspartei für unser Land weitergehen – hier in Niederösterreich und auch im Bund“, betont Bundeskanzler Karl Nehammer.

VPNÖ-LGF Ebner: Einig und stark für Niederösterreich

„Vor fünf Jahren hat unsere Landeshauptfrau eine neue Linie vorgegeben – die des Miteinanders. Eine Linie die auch meine Arbeit als Landesgeschäftsführer in den vergangenen fünf Jahren geprägt hat. Hart in der Sache, fair im Ton, klar in der Debatte. Für uns zählen Zahlen, Daten und Fakten und egal von welcher Partei sie kommen, für uns zählen die besten Ideen für unser Niederösterreich. Was alle sehen können: Wir sind groß und viele. 6 Teilorganisationen, 573 Gemeindeparteiobleute, über 7.000 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 20.000 Funktionärinnen und Funktionäre und 220.000 Mitglieder im größten Bundesland Österreichs – in Niederösterreich. Was uns aber ausmacht ist: Wir sind nicht nur viele, wir sind einig – wir stehen zusammen, wie eins und wir stehen füreinander ein. Und wir sind nicht nur groß, wir sind vor allem stark – stark für unser Niederösterreich, stark für unsere Gemeinden, stark für unsere Landsleute. Wir sind einig und stark. Land und Gemeinden, Stadt und Land, Mitglieder und Funktionäre. Weil wir wissen, was zählt. Weil wir wissen, worum es geht. Wir sind die Volkspartei Niederösterreich. Wir sind die Partei für alle. Wir sind die Niederösterreich-Partei“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

Außerdem gewählt wurden die Stellvertreterinnen und Stellvertreter:

-) Klaudia Tanner: 98,1 Prozent

-) Kurt Hackl: 98,6 Prozent

-) Christopher Edelmaier: 100 Prozent

-) Andrea Kö: 99 Prozent

-) Magdalena Eichinger: 99 Prozent

Sowie als Finanzreferent Jochen Danninger mit 99,5 Prozent.

