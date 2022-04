Video-Hit: Wirtschaftskammer Kärnten will „den Chef sprechen“

Heute geht der „Tag der Arbeitgeber“ in die 10. Runde und ist heuer von besonderer Bedeutung. Mit einem Video setzt die Wirtschaftskammer ihren Maßnahmen das Sahnehäubchen auf.

Klagenfurt (OTS) - Noch ist die Corona-Pandemie nicht überwunden, steht mit den wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine schon die nächste große Herausforderung bevor. Das Gegenrezept ist bekannt und bewährt: Es liegt an den Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Innovations- und Schaffenskraft Kärnten als Lebensstandort weiterhin zu prägen, auch und besonders in schwierigen Zeiten.

„Wieder einmal zeigt sich in voller Deutlichkeit, was für eine ursächliche Funktion die in guten Zeiten oft zu wenig beachtete Wirtschaft erfüllt: Nur starke Betriebe und eine gute Beschäftigungslage erlauben auf Dauer hohe Steuereinnahmen, ein leistungsfähiges Gesundheits- und Bildungssystem, eine komfortable soziale Absicherung, eine angemessene Landesverteidigung und vieles mehr“, betont Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Genau diese Bedeutung will er mit dem „Tag der Arbeitgeber“ am 30. April verdeutlichen. „Uns muss klar sein: Starke Unternehmen schaffen auch einen starken Lebensstandort. Die besondere Lebensqualität in Kärnten ist untrennbar mit den 37.000 Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmern sowie ihren fast 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden“, unterstreicht Mandl.

Seit mittlerweile zehn Jahren holt die Wirtschaftskammer Kärnten die Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Vorhang und verankert ihre wichtige Rolle in der Gesellschaft und Politik. Passend zum Jubiläum hat sich das Team rund um Marketingleiter Markus Polka ein spezielles Highlight einfallen lassen. „Jeder hat es schon einmal mitbekommen oder war vielleicht sogar selbst in der Situation: Es passt etwas nicht und man will die Chefin oder den Chef sprechen. Dieses bekannte Szenario haben wir hergenommen und einen Klagenfurter Unternehmer ein wenig aufs Glatteis geführt“, skizziert Polka den Hintergrund des Videos. Schauspieler Michael Kuglitsch spielte den Lockvogel und machte im Restaurant Hofbräu zum Lindwurm einen Wirbel. Für die Kreativleistung zeichnet die Agentur stoff verantwortlich. Umgesetzt wurde das Video von fichtemedia. „Wer wissen möchte, wie es ausgeht, sollte unbedingt das Video anschauen. Michael Kuglitsch will nämlich den Chef aus einem ganz besonderen Grund sprechen“, teasert der WK-Marketingleiter an und hofft auf eine hohe Verbreitungsrate des Videos.

Hier geht's zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=oi39uKLUYQc

