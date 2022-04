LUM!X feat. Pia Maria im Nachtzug zum „Eurovision Song Contest“

Erste Probe in Turin am Sonntag, dem 1. Mai

Wien (OTS) - Ciao bella Italia! Gestern reisten LUM!X und Pia Maria gemeinsam mit der österreichischen Delegation vom Wiener Hauptbahnhof mit dem ÖBB-Nightjet Richtung Turin ab, wo schon morgen, am 1. Mai 2022, die erste Probe im Pala Alpitour in Turin auf dem Programm steht. „Die Anreise war sehr angenehm und es hat alles super geklappt. Das Team hat uns gut verköstigt mit allem was das Herz begehrt. Und jetzt starten wir motiviert in die nächsten zwei Wochen.“, freut sich LUM!X. Pia Maria kann die erste Probe kaum erwarten: „Ich freu mich schon sehr auf die große Bühne morgen. Ich glaube, das ist noch mal ein ganz anderes Feeling, wo dann alles erst richtig zur Realität wird. Ich kann es kaum erwarten aufzutreten und Spaß zu haben auf der Bühne.“ Aktuelle Fotos dazu sind unter presse.ORF.at abrufbar.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Jetzt geht es für LUM!X und Pia Maria beim Eurovision Song Contest in die Zielgerade! Mit ‚Halo‘ werden sie beim größten Musikwettbewerb der Welt die unbeschwerte Leichtigkeit der jungen Generation auf die Bühne bringen. Ich wünsche den beiden alles Gute für Turin und dass sie jeden Moment dieser spannenden Reise genießen können.“

Der Song Contest im ORF

Die Live-Übertragungen der beiden Semifinalshows am 10. und am 12. und des Finales am 14. Mai stehen jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Alle drei ESC-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet.

Der „Eurovision Song Contest“ im Hitradio Ö3

Am Sonntag, dem 8. Mai, sind die diesjährigen Song-Contest-Teilnehmer/innen LUM!X und Pia Maria zu Gast bei Claudia Stöckl in der Sendung Ö3-„Frühstück bei mir“ (9.00 bis 11.00 Uhr). In der Woche des Song-Contest-Finales sind von Montag bis Donnerstag (9. bis 12. Mai) ESC-Expertinnen und -Experten im Ö3-Wecker eingeladen: In den Spezialausgaben des täglichen Ö3-Wecker-Quizes „Allein gegen Kratky“ drehen sich die Fragen ausschließlich um den Eurovision Song Contest. Der „Freaky Friday“ am Freitag, dem 13. Mai (8.00 bis 9.00 Uhr), erinnert an die legendärsten Song-Contest-Momente: Eine Stunde lang spielen Benny Hörtnagl und Robert Kratky schräge, außergewöhnliche und einzigartige Song-Contest-Songs. Über alle Highlights rund um den diesjährigen Eurovision Song Contest berichtet Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer aus Turin.

Der Eurovision Song Contest im Internet

Fans können bei den TV-Shows auch via Live-Stream auf der ORF-TVthek direkt mit ihren Favoritinnen und Favoriten mitfiebern. Außerdem gibt es umfassende Video-on-Demand-Angebote im Rahmen eines eigenen Themenschwerpunkts. Und wer nochmal nachsehen und -hören will, mit welchen Songs, Interpretinnen und Interpreten Österreich in den vergangenen Jahrzehnten dabei war, der wird im ORF-TVthek-Archiv „Österreich beim Song Contest“ fündig.

LUM!X feat. Pia Marias weiterer Fahrplan bis zum ersten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Sonntag, 1. Mai:

Erste Probe in Turin





Mittwoch, 4. Mai:

Zweite Probe in Turin und anschließende Pressekonferenz





Sonntag, 8. Mai:

Roter Teppich und offizielle Eröffnung des ESC22

Montag, 9. Mai:

Generalprobe zum ersten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Dienstag, 10. Mai:

ESC 2022 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13) ab 21.00 Uhr, live in ORF 1

