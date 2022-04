Bundesheer: Verteidigungsministerin Tanner bei Angelobung in Gresten

160 Rekruten der Melker Pioniere sprachen ihr Treuegelöbnis

Wien (OTS) - Am Freitag, den 29. April 2022, fand in Gresten die feierliche Angelobung von rund 160 Grundwehrdienern des Melker Pionierbataillons 3 statt. Der Militärkommandant von Niederösterreich, Brigadier Martin Jawurek, und der Kommandant der Melker Pioniere, Oberst Michael Fuchs, freuten sich, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur feierlichen Angelobung der jungen Soldaten begrüßen zu können.

Die Ministerin: „Es ist mir eine ganz besondere Freude, in meiner Heimatgemeinde Gresten, dieser würdigen Angelobung beiwohnen zu dürfen. Die Grundwehrdiener übernehmen mit dem Gelöbnis Verantwortung für sich und das Bundesheer. Unsere Grundwehrdiener sind die Basis unseres Heeres. Ohne Grundwehrdienst gibt es keine Kadersoldaten und keine Miliz. Die Attraktivierung des Grundwehrdienstes und der Miliz ist daher nicht nur Teil unseres Regierungsprogrammes, sondern ist unabdinglich für ein modernes und zukunftsfähiges Bundesheer. Für das Bundesheer hat der Schutz des Staates Österreich Vorrang, genauso wie der Schutz seiner Bevölkerung, der Schutz unserer Neutralität und vor allem der Schutz von uns allen. Und dafür ist das Bundesheer unsere Sicherheitsgarantie. Ich wünsche den angelobten jungen Soldaten für die bevorstehende Zukunft alles Gute, eine spannende Dienstzeit und viel Soldatenglück!“

Die rund 160 angelobten Rekruten sprachen am Rathausplatz der Marktgemeinde Gresten ihr Treuegelöbnis. Zuvor gab es ein Platzkonzert der Militärmusik NÖ und zum Abschluss der Feierlichkeiten wurde der Große Zapfenstreich präsentiert. Vor der beeindruckenden Kulisse der niederösterreichischen Voralpen und in Anwesenheit ihrer Angehörigen war es eine unvergessliche Erfahrung für die jungen Soldaten. Sie haben in den vergangenen Wochen ihre Grundausbildung erfolgreich absolviert und sind nun bereit, Österreich und seiner Bevölkerung in den verschiedensten Funktionen zu dienen.

Melker Pioniere - Pionierbataillon 3

Das Pionierbataillon 3, bei der Bevölkerung besser bekannt unter dem Namen "Melker Pioniere", ist in den niederösterreichischen Garnisonen Melk und Mautern stationiert. Das Bataillon kann auf eine über 50-jährige, traditionsreiche Geschichte im gesamten Donauraum zurückblicken. Die Melker Pioniere stehen der Bevölkerung bei Katastrophen und Unglücksfällen mit vielfältigen Hilfeleistungen zur Seite. Neben Katastropheneinsätzen und Unterstützungsleistungen im Inland liegt beim Pionierbataillon 3 auch die Kompetenz im Feldlagerbau. Dies wurde unter anderem beim Auslandseinsatz des Bundesheeres im Tschad unter Beweis gestellt. Die Aufgaben des Bataillons sind mannigfaltig und umfassen die Ausbildung von Kaderpräsenzsoldaten für Auslandseinsätze, die Teilnahme an Maßnahmen zur Friedenssicherung, den Feldlagerbau, Katastrophen- und humanitäre Hilfe im In- und Ausland sowie die pioniertechnische Unterstützung der Kampftruppen durch den Bau von Behelfsbrücken, die Instandsetzung von Straßen und Wegen sowie die Räumung von Sperren und Hindernissen.





