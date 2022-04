Corona: Wiener Testangebot ab 1. Mai

Wien (OTS/RK) - Die physischen Testangebote in Wien werden ab dem 1. Mai 2022 an die aktuellen Bedürfnisse angepasst. Gurgelboxen, Schnupfen-Checkboxen und Teststraßen stehen allen Wiener*innen nach wie vor zur Verfügung. Unverändert bleiben alle Abgabe- und Abholstandorte für „Alles Gurgelt“ sowie das bisherige Testangebot in den Wiener Apotheken.





Gurgelboxen

Öffnungszeiten: 7 bis 19 Uhr

Testmethoden: Nur PCR-Tests und keine Antigen-Schnelltests

Gurgelbox-Standorte:

1020 Wien, Jakov-Lind-Straße 19

1030 Wien, Rosa-Fischer-Gasse 2

1130 Wien, Hans-Moser-Park

1190 Wien, Billrothstraße 80

1210 Wien, Ruthnergasse 53-57





Schnupfen-Checkboxen zur hausärztlichen Abklärung

Öffnungszeiten: 7 bis 19 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

Testmethoden: Antigen-Schnelltests vor der Abklärung. Bei positivem Antigen-Schnelltest wird ein PCR-Test gemacht.

Schnupfen-Checkbox-Standorte:

1020 Wien, Rotenkreuzgasse Ecke Haidgasse (13:00-19:00 Uhr)

1020 Wien, Meiereistraße ggü. 8-10 (07:00-24:00 Uhr)

1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 137 (13:00-19:00)

1050 Wien, Zeuggasse 3

1090 Wien, Spittelauer Platz ggü 1-2

1100 Wien, Zohmanngasse 42 (07:00-13:00 Uhr)

1100 Wien, Favoritenstraße Ecke Johannitergasse (07:00-24:00 Uhr)

1110 Wien, Mühlsangergasse 42 (07:00-13:00 Uhr)

1120 Wien, Koppreitergasse 8-10

1140 Wien, Felbigergasse 113-115

1150 Wien, Goldschlagstraße 53-55 (07:00-13:00 Uhr)

1170 Wien, Veronikagasse 20-22

1200 Wien, Universumstraße 22 (07:00-13:00 Uhr)

1210 Wien, Hopfengasse ggü 5-7

1210 Wien, Floridusgasse 48 (07:00-13:00 Uhr)

1210 Wien, Sebaldgasse ggü 8 (07:00-13:00 Uhr)

1220 Wien, Schrödingerplatz 2 (13:00-19:00 Uhr)

1230 Wien, Mehlführergasse 16-18





Teststraßen

Öffnungszeiten: 6 bis 21 Uhr (sofern nicht anders angegeben)

Testmethoden: PCR-Tests und/oder Antigen-Schnelltests (siehe Klammer)



Teststraßen-Standorte:

1010 Wien, Josef-Meinrad-Platz (PCR und Antigen)

1020 Wien, Olympiaplatz/Ernst-Happel-Stadion (PCR und Antigen)

1100 Wien, Ludwig-von-Höhnel-Gasse (PCR)

1110 Wien, Unter der Kirche/U3 Simmering (PCR)

1150 Wien, Roland-Rainer-Platz/Stadthalle (PCR)

1210 Wien, Floridsdorfer Brücke/Donauinsel (PCR)

1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1/Austria Center Vienna, nur noch Drive-In (07:00-19:00 Uhr) (PCR)

1230 Wien, Erilaweg/Erlaaer Schleife (PCR)





Alles Gurgelt

Alle Abgabe- und Abholstandorte sind unverändert und werden im vollen Ausmaß weiter betrieben.





Apotheken-Tests

Das bisherige Testangebot in den Wiener Apotheken bleibt unverändert.



Weitere Informationen zu aktuellen Regeln, zum gesamten Testangebot und zum Impfservice sind unter https://coronavirus.wien.gv.at/ abrufbar. (Schluss) red

