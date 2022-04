spusu startet Aufklärungskampagne über TKG

Wien (OTS) - Das vollständige Inkrafttreten des TKG 2021 per 1. Mai erleichtert Mobilfunkkunden den Anbieterwechsel. Der Mobilfunkanbieter spusu will die Wechselbereitschaft fördern und klärt in einer Kampagne ab 1. Mai auf.



Per 1. Mai tritt der zweite Teil der Novelle des Telekommunikationsgesetztes (TKG 2021) in Kraft. Ab sofort beendet die Rufnummernmitnahme automatisch den alten Vertrag, es ist keine gesonderte Kündigung mehr notwendig. spusu geht mit einer Aufklärungskampagne an die Öffentlichkeit und regt zum Anbieterwechsel an.

Die 2021 beschlossene Gesetzesnovelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG 2021) soll transparentere Rahmenbedingungen für Mobilfunkanbieter sowie Konsumenten schaffen und tritt schrittweise in Kraft: Seit 1. November 2021 sind erste Änderungen, darunter die kostenlose Rufnummernmitnahme und die rechtzeitige Informationspflicht vor Bindungsende, umgesetzt. Ab 1. Mai 2022 wird mit der Rufnummernmitnahme der alte Vertrag automatisch gekündigt – Mobilfunkkunden ersparen sich somit die mühsame Kündigung samt „Zettelwirtschaft“.

Der Mobilfunkanbieter spusu begrüßt diese Änderung, obwohl dieser auch schon bisher die Kündigung des Altvertrages und die administrativen Schritte der Rufnummernmitnahme für Neukunden übernommen hat. „Unser Service beim Anbieterwechsel erfreute sich großer Beliebtheit und war ein gewichtiger Punkt unserer kundenorientierten Ausrichtung. Durch das neue Gesetz entfällt dieser Schritt, weshalb der gesamte Wechsel für Kunden und Anbieter nochmals deutlich einfacher wird“, so Franz Pichler, Eigentümer und Geschäftsführer von spusu. Er erklärt weiter: „Mobilfunkkunden wollen einen Tarif, der zu ihren Bedürfnissen passt und leistbar ist. Und wenn ihr bisheriger Anbieter zu teure Tarife anbietet, sollten sie ohne große Hürden ihren Mobilfunkanbieter wechseln können. Das ist nur fair.“ Für spusu steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle, weshalb auch weitere gesetzlich verankerte Erleichterungen für Endkunden stets willkommen sind.

Aufklärungskampagne bringt beliebtesten Tarif zurück

Im Zuge der Info-Kampagne zu den gesetzlichen Änderungen bringt der Mobilfunkanbieter den Bestseller der spusu-Geschichte zurück und stockt den Tarif „spusu legendär“ auf: 30 Gigabyte, 500 Minuten und 500 SMS gibt es im Aktionszeitraum um nur € 9,90 monatlich. Wie bei spusu üblich ohne Bindung, ohne Servicepauschale und mit dem vermutlich besten und schnellsten Service-Team.

Über spusu

spusu steht für "Mobilfunk ohne versteckte Kosten", überzeugt mit den besten Tarifangeboten und dem vermutlich schnellsten und freundlichsten Service-Team. spusu ist der am schnellsten wachsende Mobilfunkanbieter Österreichs mit aktuell über 400.000 Kunden und wurde seit dem Marktstart 2015 mehrfach als Testsieger der Branche ausgezeichnet. Die Rolle als Technologievorreiter erfüllt spusu seit 2021 auch durch den Ausbau von regionaler Glasfaserinternet-Infrastruktur mit eigenen Bautrupps und Fuhrpark. Seit 2022 produziert und vertreibt spusu eigene E-Bikes und veranstaltet eigene spusu Sport Camps für Kinder. Das Credo: einfach. menschlich. fair. legendär!

