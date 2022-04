Initiative "Vergissmeinnicht"

Wien (OTS) - Zum zehnten Geburtstag der „Initiative für das gute Testament“ pflanzten die Mitarbeiterinnen des Österreichischen Herzfonds gemeinsam mit anderen Vertretern von gemeinnützigen Organisationen im Wiener Augarten Vergissmeinnicht-Pflanzen und sagten damit symbolisch Danke! DANKE an die Menschen, die den gemeinnützigen Fonds in ihren Testamenten bedacht und mit ihren wertvollen Spenden unsere Forschungs- und Vorsorgeprojekte unterstützt haben. Und DANKE auch an die Menschen und ihre Angehören, die veranlasst haben, von Kranz- und Blumenspenden abzusehen und dafür den vorgesehen Betrag an den Österreichischen Herzfonds „als Investition für die Zukunft“ zu spenden.

In der Presseinformation der Initiative „Vergissmeinnicht“ wurden die Fakten zum Thema zusammengefasst, hier ein Ausschnitt daraus: Tragenden Anteil am österreichischen Spendenaufkommen haben testamentarische Zuwendungen. Was bei einem Testament und dem Wunsch nach einer Testamentsspende beachtet werden sollte und warum es generell wichtig ist seinen Nachlass zu regeln, darüber informiert „Vergissmeinnicht – die Initiative für das gute Testament“ kostenlos, und zwar seit genau zehn Jahren. 100 Mitglieder-Organisationen, darunter auch der Österreichische Herzfonds, sind Teil dieser Initiative. Sie verbindet die Überzeugung, dass man mit einem Vermächtnis für den guten Zweck nachhaltig positive Spuren hinterlassen kann. Dieser Gedanke ist auch bei den Österreichern eindeutig angekommen: „Pro Jahr kommen mittlerweile über 80 Mio. Euro an Spenden aus Testamenten zusammen – das ist jeder zehnte Spendeneuro!“, betont Günther Lutschinger, Initiator von Vergissmeinnicht, mit Verweis auf den neuen Spendenrekord im Vorjahr von über 800 Mio. Euro. Hinter Vergissmeinnicht steht ein umfassendes Serviceangebot mit kostenlosen Veranstaltungen in ganz Österreich, dem Vergissmeinnicht-Erbrechtsratgeber, digitalem Testamentsrechner, Online-Notarvideos und mehr.

Der Erbrechtsratgeber sowie sämtliche Drucksorten zum Thema „Herzerkrankungen“ und Vorsorge können kostenlos und unverbindlich im Webshop des Österr. Herzfonds angefordert werden.

