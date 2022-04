Der Crypto Asset Fund (CAF), Class X von Digital Capital Management ist der erfolgreichste Hedgefonds für 2021

La Jolla, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Crypto Asset Fund (CAF), Class X von Digital Capital Management ist die Nummer 1 in der Performance aller Kryptofonds und aller Hedge-Fonds im Jahr 2021. - Preqin.com

„Diese prestigeträchtigen Branchenrankings sprechen für den Wert, den wir unseren Anlegern, sowohl privaten als auch institutionellen, bieten." - Tim Enneking, Geschäftsführer

Digital Capital Management (DCM), Verwalter des Crypto Asset Fund (CAF), einem der ersten Krypto-Handelsfonds in den Vereinigten Staaten (aufgelegt im Juli 2017), gibt bekannt, dass die CAF Class X von Preqin als #1 iNet Return for Crypto Funds in 2021 eingestuft wurde, zusätzlich zur #1 in Net Return for all Hedge Funds. „Preqin ist The Home of Alternatives™, der führende Anbieter von Daten, Analysen und Erkenntnissen für die Gemeinschaft der alternativen Anlagen." Diese Rankings stammen aus der Preqin-Datenbank mit fast 30.000 Hedgefonds, die aktiv über ihre Performance berichten.

Zu Beginn dieses Jahres wurde CAF Class X als „#1 Top Performing Crypto Fund, Overall" für 2021 von Crypto Fund Research (CFR) ausgezeichnet. CAF Class X erhielt außerdem drei weitere CFR-Auszeichnungen in verschiedenen anderen Kategorien, darunter „#1 Top Performing Crypto Fund, Quant/Arb Strategies" für 2021. Diese Auszeichnungen stammen aus der CFR-Datenbank mit über 800 Krypto-Fonds.

Die Wertentwicklung der Class X im Jahr 2021, dem ersten Jahr ihres Bestehens, lag bei über 2500 %*

Class X ist eine Krypto-Risikokapital-ähnliche Strategie, die durch Einsätze und Mining ergänzt wird. Die Leistung ist eine Kombination aus Wertschätzung und Belohnungen aus dem Einsatz/Mining.

Die Class X ist früheren Anlegern vorbehalten und daher für Neuinvestitionen gesperrt. Angesichts des Erfolgs der Class X hat CAF jedoch in diesem Jahr die Class F eingeführt, die eine ähnliche, aber unserer Meinung nach bessere Strategie verfolgt. Die Class F ist eine Quasi-Anteilsklasse mit festem Einkommen, die sowohl Staking und Mining (wie die Class X) als auch Yield Farming und Lending umfasst.

Die Performance der Class X im Jahr 2021 hat die Aufmerksamkeit von Anlegern aus aller Welt auf sich gezogen. Im März war DCM eines von zehn Unternehmen, die eingeladen wurden, die Vereinigten Staaten auf der U.S. Department of Commerce Virtual Certified Trade Mission for Blockchain, Digital Asset and Crypto Fund Managers am 15. März 2022, in Berlin zu vertreten. Über 50 Investoren und Investmentgesellschaften nahmen an dieser Veranstaltung teil. DCM hat sich mit über 20 Investmentgesellschaften getroffen und führt mit vielen von ihnen eine Due-Diligence-Prüfung durch.

Preqin und CFR verwenden Leistungsdatenbanken, um Rankings und Preisträger zu ermitteln. Die Ergebnisse basieren auf den Preqin und CFR zur Verfügung gestellten Performancedaten (ohne Gebühren) für die verschiedenen Kategorien. Der Zugang zu den Performancedatenbanken und den Renditen der einzelnen Fonds ist bei CFR auf zugelassene Anleger und qualifizierte Kunden und bei Preqin auf Premium-Abonnenten beschränkt.

* Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Informationen zu DCM und CAF

DCM, ein in La Jolla, Kalifornien, ansässiger Fondsmanager, konzentriert sich in erster Linie auf die Verwaltung von Anlageportfolios mit digitalen Währungen und damit verbundenen Vermögenswerten über CAF-Fonds, die für Investitionen von vermögenden Privatpersonen und institutionellen Anlegern aus den USA und anderen Ländern konzipiert sind.

Weitere Informationen und die Registrierung für den Zugang zu Newslettern, aktuellen Leistungsdaten und monatlichen Webinaren zum Leistungsstand finden Sie unter www.digital-capital-management.com oder über investor.relations @ digitial-capital-management.com.

Offenlegung:

Diese Mitteilung richtet sich an erfahrene potenzielle Anleger und dient ausschließlich zu Informationszwecken in Bezug auf die vom CAF („Fonds") angebotenen Strategien. Dies ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds, die in den Vereinigten Staaten gemäß der Ausnahmeregelung in Rule 506(c) von Reg. D des Securities Act von 1933 und anderen anwendbaren Ausnahmeregelungen angeboten und verkauft werden. Der Fonds ist nicht als Investmentgesellschaft gemäß dem Investment Company Act von 1940 registriert. Jedes Angebot zum Verkauf oder jede Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich über ein endgültiges Angebotsdokument des Fonds in Übereinstimmung mit den Bedingungen der geltenden Gesetze. Da die Informationen in dieser Mitteilung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, stehen sie unter dem Vorbehalt und der Einschränkung durch die Informationen, die in dem endgültigen Angebotsdokument enthalten sind.

Die Auszeichnungen/Ranglisten spiegeln nicht die Erfahrungen eines einzelnen Anlegers wider. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlage ihre Ziele erreicht, Gewinne erwirtschaftet oder Verluste vermeidet, und die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Anlagen in digitale Währungen oder Fonds, die Anlagen in digitale Währungen und damit verbundene Vermögenswerte verfolgen, sind sehr spekulativ und können ein hohes Risiko beinhalten. Die Anleger müssen über die finanziellen Möglichkeiten, die Erfahrung und die Bereitschaft verfügen, die mit digitalen Vermögenswerten verbundenen Risiken zu tragen, und sie müssen in der Lage sein, einen möglichen Totalverlust ihrer Investition zu verkraften. Digitale Vermögenswerte sind nicht für alle Anleger geeignet oder erstrebenswert. Digitale Vermögenswerte haben möglicherweise nur eine begrenzte Betriebsgeschichte, und die Gebühren und Kosten, die mit Fonds verbunden sind, die in digitale Vermögenswerte investieren, können erheblich sein. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht als Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung gedacht und sollten auch nicht als solche ausgelegt oder verwendet werden. Jeder potenzielle Anleger wird dringend gebeten, sich mit seinen eigenen Beratern über die rechtlichen, steuerlichen, regulatorischen, finanziellen, buchhalterischen und ähnlichen Folgen einer Anlage in den Fonds, die Eignung der Anlage für den betreffenden Anleger und andere relevante Angelegenheiten im Zusammenhang mit einer Anlage in den Fonds zu beraten.

Chad Anderson, Manager, Investor Relations & Marketing

Digital Capital Management

investor.relations @ digital-capital-management.com

