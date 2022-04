AVISO an Radio-Redaktionen: Kante zeigen oder Brücke bauen? So gelingt bessere Verständigung in einer Welt der Extreme!

Audiofiles für alle Radio-Redaktionen

Aluhut-Träger gegen Corona-Lemminge. Putin-Versteher versus Amerika-Freunde. Klimaleugner kontra Klimahysteriker. Oft gibt’s überhaupt nur mehr Schwarz oder Weiß in den Ansichten. Ein tiefer Spalt, der mitten durch die Gesellschaft geht, oft sogar durch Familien und auch Freundschaften.

Wie lassen sich Gräben wieder zuschütten? Wann braucht es harte Kante und wie schaffen wir es, Brücken zu bauen?

Fragen, mit denen sich Österreichs Kommunikations-Profis intensiv beschäftigen und nach Lösungen suchen. Besonders nun bei ihrem jährlichen Fachtreffen, dem Österreichischen Kommunikationstag - kurz kTag – im Mai.

In unserem Audio-Feature sprechen wir mit Referenten des Expertentreffens und holen uns Tipps für Hörerinnen und Hörer der österreichischen Radio-Stationen - für eine bessere Verständigung in einer Welt der Extreme.

Sprecher:

Hasnain Kazim (Bestsellerautor & Journalist)

Matthias Strolz (Ex-Politiker, Autor & Flügelheber)

Karin Wiesinger (PRVA-Präsidentin)

