Rotes Kreuz hilft gegen Armut, Engpässe und Lebensmittelverschwendung

Individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes und Team Österreich Tafel als wirksame Unterstützung gegen akute finanzielle Notsituationen und steigende Verarmung.

Wien (OTS) - Wien (Rotes Kreuz) - Mehr als zwei Jahre Pandemie, massive Einschnitte beim Einkommen, ständige Preissteigerungen und die aktuellen Energiepreise auf Rekordniveau belasten immer mehr Haushalte in Österreich. Im Jahr 2021 waren in Österreich laut der EU-weiten Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) rund 1,52 Millionen Personen, also 17,3 Prozent der Gesamtbevölkerung, armuts- oder ausgrenzungsgefährdet.

Individuelle Spontanhilfe – einmalige Finanzhilfe in Notsituationen

Gerade in den vergangenen Jahren sind viele Menschen durch die Corona-Krise in eine existenzielle Notlage gekommen. Fixkosten wie Mieten, Energiekosten und Lebensbedarf sind kaum zu stemmen, Energienachzahlungen kommen nun in vielen Fällen hinzu. „Nach der Pandemie haben die wenigsten Menschen neben allem anderen noch eine Rücklage, um plötzlich ein Vielfaches für Strom oder Gas zu zahlen“, sagt Rot-Kreuz Generalsekretär Michael Opriesnig.

Als Beispiel nennt er einen Fall aus der Beratungsstelle für Individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes: Anna, 25 J., Mutter einer fünf Monate alten Tochter, lebte ein Jahr in einer kalten Wohnung. „Wir haben nur im Wohnzimmer gelebt und geschlafen“, sagt sie. „In der Früh war es immer eiskalt, weil wir den Heizstrahler wegen der hohen Kosten über Nacht ausgeschaltet haben. Ich hatte echt Angst vor den Minusgraden, wegen meiner Tochter. Für mich allein wäre es nicht so schlimm, aber es tut mir weh, wenn sie so friert.“

Generalsekretär Opriesnig weiter: „Die Situation wird sich im kommenden Herbst noch einmal verschärfen, wenn die Jahresabrechnung in die Haushalte kommt. Wir appellieren an die Energieversorger, ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen und die Schwächsten unserer Gesellschaft zu schützen. Es müssen jetzt schon Vorkehrungen getroffen werden, damit Menschen dann im Winter nicht in kalten, dunklen Wohnungen sitzen müssen.“

Die Anlaufstelle für Individuelle Spontanhilfe des Roten Kreuzes (ISH) unterstützt in solchen Fällen Menschen in akuten Notsituationen. Mithilfe individueller Beratung kann Betroffenen rasch mit einer einmaligen Überbrückungshilfe geholfen werden – in Form von Überweisungen und Gutscheinen. Im Jahr 2021 hat die ISH rund 4500 Menschen beraten, davon wurde in 2500 Fällen finanziell oder materiell unterstützt.

Team Österreich Tafel – kostenlose Lebensmittel

Die 121 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel, der gemeinsamen Initiative von Rotem Kreuz und Hitradio Ö3, versorgen regelmäßig 18.000 Haushalte, also 45.000 Menschen, mit kostenlosen Lebensmitteln. Mehr als 5.500 Freiwillige sind dafür österreichweit im Einsatz, im vergangenen Jahr haben sie 5.100 Tonnen Lebensmittel an Menschen in Not verteilt. „Wir registrieren mit bis zu 20 Prozent Neukund:innen bei den Team Österreich Tafeln einen deutlich steigenden Hilfsbedarf und zwar in letzter Zeit auch bei neuen Bevölkerungsgruppen. Es kommen zunehmend aktiv Berufstätige mit starken Einkommenseinbußen zu uns, etwa Selbstständige, Alleinerziehende und Beschäftigte, die in den vergangenen zwei Jahren hauptsächlich auf Kurzarbeit angewiesen waren“, so Rot-Kreuz Generalsekretär Michael Opriesnig.

Anlässlich des Tags gegen Lebensmittelverschwendung am 2. Mai weist Opriesnig auch auf einen weiteren Aspekt hin: „Die Team Österreich Tafeln leisten durch ihre Arbeit zusätzlich einen wertvollen Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung, denn die gespendeten Nahrungsmittel werden von den freiwilligen Helfer:innen von Supermärkten, Landwirten und anderen Herstellern abgeholt und so vor dem Müll gerettet.“

