5. Mai: One Billion Rising Vienna | Austria 2022

Künstlerische Kampagne für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen am Ballhausplatz; Online-Pressekonferenz im Vorfeld am 3. Mai, 10 Uhr

Wien (OTS) - „Gewalt gegen Frauen und Mädchen darf in keiner Gesellschaft akzeptiert werden. Frauen und Mädchen haben das Recht auf ein gewaltfreies Leben zu jedem Zeitpunkt“, so Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings.

One Billion Rising ist eine globale, getanzte, künstlerische Kampagne für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Auch in Österreich findet One Billion Rising heuer zum 10. Mal statt und steht daher unter dem Ehrenschutz von Mag.a Doris Schmidauer:

5. Mai 2022, 19:30 - 22:00 Uhr, Ballhausplatz, 1010 Wien

Das umfangreiche Programm finden Sie auf www.frauenring.at, künstlerische Leitung und Gesamtkoordination: Aiko Kazuko Kurosaki

Im Vorfeld laden wir zur Online-Pressekonferenz in Kooperation mit dem Presseclub Concordia am 3. Mai 2022, um 10 Uhr ein.

Es werden sprechen:

Dr.in Ewa Ernst-Dziedzic, Abgeordnete zum Nationalrat, Mitbegründerin von One Billion Rising Austria

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

Aiko Kazuko Kurosaki, Künstlerin, Mitbegründerin, künstlerische Leitung und Obfrau von One Billion Rising Austria

DSA.in Rosa Logar, MA, Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstellen, Vertreterin der Allianz GewaltFREI leben und WILPF – Women´s League for Peace and Freedom

Mag.a Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseums Hittisau

Moderation: Petra Unger, MA, Begründerin der Frauen*Spaziergänge, Kulturreferentin und akademische Referentin für feministische Bildung.

Bei Anmeldung unter: office @ 1billionrising.at erhalten Sie rechtzeitig den Link zu der Pressekonferenz.

