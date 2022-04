Filmreihe Beckermann

Studentischer Filmclub zeigt Ruth Beckermann Filme in Anwesenheit der Regisseurin an der Universität Wien

Wien (OTS) - Der Filmclub Tacheles (u.a. bekannt durch die »FILMREIHE LANZMANN«) präsentiert von 12. Mai bis 11. Juni 2022 fünf ausgewählte Filme Ruth Beckermanns am Campus der Universität Wien. Mit der »FILMREIHE BECKERMANN« wird das Werk der jüdisch-österreichischen Regisseurin zum ersten Mal in dieser Form im universitären Kontext gezeigt. Wöchentlich stattfindende Filmvorführungen (donnerstags, 19:00 Uhr) werden von Vorträgen und Diskussionen begleitet, die sich mit Fragen der Erinnerung und Geschichte in Beckermanns Arbeit beschäftigen. Der Filmclub Tacheles freut sich besonders, Ruth Beckermann selbst am 9. Juni um 19:00 Uhr persönlich für ein Publikumsgespräch an der Universität begrüßen zu dürfen.

Die Filmreihe versteht sich als studentische Hommage an Ruth Beckermanns Œuvre und möchte damit den wissenschaftspolitischen Diskurs um Judentum, Israel, Erinnerungskultur und Antisemitismus an der Universität Wien anregen. Ihren Auftakt gab die Reihe bereits im Oktober 2021, in Kooperation mit dem Jüdischen Filmfestival Wien. Zu diesem Anlass wurde der Dokumentarfilm WIEN RETOUR (AT 1983) von Ruth Beckermann und Josef Aichholzer gezeigt. Begleitend zur Filmreihe wird ein Katalog mit Essays, Kommentaren und Interviews publiziert, der durch die Arbeit der Mitglieder des Filmclub Tacheles und ausgewählter Autor:innen entstanden ist.

PROGRAMMÜBERSICHT

12. Mai: Die Papierene Brücke (AT 1987 | 95 Min. | OmeU)

Vortrag von Patrick Holzapfel

19. Mai: Jenseits des Krieges (AT 1996 | 117 Min. | OmeU)

Vortrag von Walter Manoschek

26. Mai: Homemad(e) (AT 2001 | 84 Min. | OmeU)

Podiumsgespräch zum Thema Ortsbezogene Erinnerungen

2. Juni: Those Who Go Those Who Stay (AT 2013 | 75 Min. | OmeU)

Vortrag von Olivia Poppe

9. Juni: Ruth Beckermann im Gespräch mit dem Filmclub Tacheles

11. Juni: Waldheims Walzer (AT 2018 | 93 Min. | OmeU)

Open Air Kino & Campusfest

