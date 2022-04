AVISO: Start der Eintragungswoche des Anti-Korruptionsvolksbegehrens - werde auch du Korruptionsjäger:in - mit Foto- und Videomöglichkeit

Vertreter:innen verschiedener Organisationen und Aktivist:innen rufen zur Unterzeichnung des Rechtsstaats- und Anti-Korruptionsvolksbegehrens auf, 2. Mai um 9 Uhr

Wien (OTS) - Am Montag, den 2. Mai versammeln sich Aktivist:innen, Kabarettist:innen und Vertreter:innen verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen vor dem Bezirksamt am Karl-Borromäus-Platz 3, 1030 Wien, um das Rechtstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren zu unterzeichnen. Zwei der Anwesenden erscheinen im Ghostbusters-Kostüm - symbolisch für die Korruptionsjagd.

Ihr Aufruf lautet: Wir alle können Korruptionsjäger:innen werden -für saubere Politik!

Unter anderem werden folgende Personen anwesend sein:

Ursula Bittner, Sprecherin der Initiative Saubere Hände und Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Philine Dressler, Campaigns Director von #aufstehn

Alexander Egit, Geschäftsführer von Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Andrea Fried, Proponentin des Rechtsstaat- und Anti-Korruptionsvolksbegehren

Helge Fahrnberger, Unternehmer und Aktivist

Emmylou Goldstein, Unterstützerin und Studentin der Rechtswissenschaften

Robert Harm, Mitbegründer des Netzwerkes open3.at zur Förderung von Open Society, Open Government und Open Data in Österreich

Fritz Hausjell, geschäftsführender Präsident Reporter ohne Grenzen Felix Hnat, Obmann Vegane Gesellschaft

Magda Leeb, Kabarettistin

Thomas Maurer, Kabarettist

Martin Moser, Geschäftsführer von Respekt.net

Klaus Oppitz, Autor

Martin Schenk, Sozialexperte, Armutskonferenz

Stefan Sengl, PR-Berater

Albert Steinhauser, ehemaliger Justizsprecher der Grünen

Luise Wernisch-Liebich, Geschäftsführerin von Respekt.net

Datum: 2. Mai 2022

Zeit: 9.00 Uhr

Ort: Bezirksamt für den 3. Bezirk - Karl-Borromäus-Platz 3, 1030 Wien

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Im Anschluss an das Foto besteht die Möglichkeit zu Interviews mit allen Anwesenden -bitte melden Sie unbedingt Ihre Interviewanfrage unter info @ sauberehaende.org an, da manche Personen im Anschluss andere Termine wahrnehmen müssen und wir ihnen dementsprechend Bescheid geben möchten.

