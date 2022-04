Das war das WordCamp Vienna 2022 – Termin für 2023 steht fest!

Das WordCamp Vienna 2022 war trotz pandemiebedingten Einschränkungen ein toller Erfolg und es gibt bereits einen Termin für das nächste Wordcamp Vienna 2023.

Wien (OTS) - Nachdem im Vorjahr bedingt durch die Corona-Pandemie leider kein WordCamp stattfinden konnte, war es am 23. und 24. April 2022 wieder soweit. In der altbekannten Location am Campus im Alten AKH trafen sich über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum siebenten WordCamp Vienna.

20 Sprecherinnen und Sprecher luden zu interessanten Vorträgen rund um das CMS WordPress und die Entwicklung im Internet im Allgemeinen in deutscher und englischer Sprache ein. In den Pausen zwischen den Talks konnten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Produkte und Services der ausstellenden Sponsoren informieren.

Auf der Webseite des WordCamp Vienna können die Slides der Vorträge heruntergeladen und auch viele Fotos der Veranstaltung angesehen werden.

Wir möchten uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Sponsoren und Sprecherinnen und Sprechern bedanken und freuen uns bereits auf die nächste Veranstaltung. Dieser Termin steht auch schon fest, das achte WordCamp Vienna wird am 15. und 16. April 2023 wieder am Campus im Alten AKH stattfinden.

