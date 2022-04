Brands Pop-Up by Patentamt

Die Wiener Kreativszene über Freud und Leid im Umgang mit ihrem geistigen Eigentum in fünf spannenden Talks. Die Talks sind als Podcast erhältlich.

Wien (OTS) - Künstlerische Neuinterpretation oder plumpes Nachahmen? Sind Trademark, Copyright und Designschutz wertvolle Tools für Kreative – oder bloß Buzzwords? Das Österreichische Patentamt lud am World IP Day (26.04.2022) die Wiener Kreativ-Community zum Brands Pop-Up Event ins Wiener Szenelokal Sneak-In ein. Bekannte Kreative diskutierten in fünf Slots über ihren Umgang mit eigenen und fremden Ideen, Best Practices und Fails.

Am Podium diskutierten Mike Lanner (Wiener Würstelstand), Lukas Berger (1000things), Elias Oldofredi (Ezekiel Management), David Buder (Matches Music), Maria Daniela Mutz (Österreichisches Patentamt), Mateusz Szmalec (Good Life Crew), Christian Gstöttner (OBSCURA Werbeagentur), Alfred J. Noll (Rechtsanwalt), Rafaela Pröll (Fotografin), Maria Oberfrank (Vienna Fashion Week), Ivana Steiner (Designerin), Maria del Mar Baldares (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum), Zuzana Bastian (JEVELS, einer Plattform für virtuellen Schmuck) und Birgit Hirsch (Schönherr Rechtsanwälte) zu Fragen wie: Was macht eine Marke zum Original? Darf Kunst alles? Auch kopieren? Was tun, wenn die eigenen Designs kopiert werden? Werden digitale Outfits wichtiger sein als analoge? uvm.

Service:



Apple Podcasts

Spotify

Amazon Music

Simplecast

