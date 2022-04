JOSEPH BINDER AWARD 2022 – Einreichfrist verlängert bis 15. Mai 2022

Die Einreichung zu Österreichs einzigem international ausgeschriebenen Wettbewerb für Grafikdesign & Illustration wird um vier Wochen verlängert.

Wien (OTS) - designaustria, Wissenszentrum & Interessenvertretung für Design, lädt erneut zur Teilnahme am international ausgeschriebenen Joseph Binder Award (JBA22) für Grafikdesign und Illustration. Die Einreichung zum JBA22 ist bis Sonntag, 15. Mai 2022 möglich. Für die grafische Gestaltung des Wettbewerbs zeichnet HammerAlbrecht verantwortlich. Unter dem Leitsatz »Let’s celebrate the creative process« holen sie die Bildsprache Joseph Binders ins neue digitale Zeitalter.



Der Joseph Binder Award (JBA) ist der einzige international ausgeschriebene österreichische Designwettbewerb im Bereich Grafikdesign & Illustration. Heuer wird er zum 16. Mal von designaustria durchgeführt. Der Award ist nach dem österreichischen Designer Joseph Binder (1898–1972) benannt, der mit seiner eindrucksvollen Formensprache das Grafikdesign in seiner Heimat und später auch in den Vereinigten Staaten revolutionierte. Joseph Binders Grundsatz lautete:

»Im Design hat alles eine Funktion. Design hat die Funktion der Darstellung. Design hat die Funktion der Kommunikation. Design hat die Funktion der Motivierung.«



Designer·innen, Illustrator·innen, Agenturen sowie Studierende aus aller Welt sind eingeladen, ihre zwischen 2020 und heute realisierten Arbeiten bis spätestens 15. Mai 2022 einzureichen. Die Einreichungen werden von einer internationalen Jury in dreizehn Kategorien begutachtet: Corporate Design, Kommunikationsdesign, Informationsdesign, Schriftgestaltung, Plakatgestaltung, Editionsdesign, Verpackungsgestaltung, Screen Design, Buchillustration, Medienillustration, Werbeillustration, Illustration in anderen Anwendungen und Design Fiction (d.h. auftragsunabhängige Projekte, Studienprojekte und Konzepte).



Die besten Arbeiten gewinnen im November 2022 Trophäen sowie Geldpreise, werden in einem Katalog veröffentlicht und in einer Ausstellung im designforum Wien und in weiteren europäischen Städten präsentiert.

Internationale Jury 2022

Gerd & Barbara Baumann, Kommunikationsdesigner/in, Schwäbisch Gmünd/Deutschland

Xuefeng Bi, Grafikdesigner, Shenzhen/China

Anna Fahrmaier & Michael Hochleitner, Grafikdesignerin, Wien/Österreich

Steven Heller, Schriftsteller & Designhistoriker, New York/USA

Mirko Ilić, Grafikdesigner & Illustrator, New York/USA

Jiří Karásek, Production Designer & Art Director, Prag/Tschechische Republik

Reka Kiraly, Illustratorin, Finnland

Torsten Meyer-Bogya, Kommunikationsdesigner, Kiel/Deutschland

Lena Pianovska, Grafikdesignerin, Warschau/Polen

Camille Sauthier, Kommunikationsdesigner, Lausanne/Schweiz

Claudia Siebenweiber, Kommunikationsdesignerin, München/Deutschland

Marlies Visser, Illustratorin, Haarlem/Niederlande

Jesper von Wieding, Strategic Creative Director, Kopenhagen/Dänemark



Preisverleihung, Katalog und Ausstellungseröffnung

In allen Kategorien werden Trophäen – das schon legendäre in Glas gegossene Papierknäuel, Sinnbild für den kreativen Gestaltungsprozess – in Gold, Silber und Bronze vergeben. In der Sonderkategorie Design Fiction kommen Geldpreise in der Höhe von insgesamt 10.000 Euro zur Vergabe. Um eine besonders exzellente Arbeit zu würdigen, wird heuer erneut der Henry Steiner Prize verliehen. Die feierliche Bekanntgabe der Preisträger:innen, die Präsentation des Katalogs mit den Siegerarbeiten und die Eröffnung der Ausstellung findet am 10. November 2022 im MuseumsQuartier Wien statt.

Alle Informationen zum JBA22 sowie zur Online-Registrierung: www.josephbinderaward.com



Sujets JBA22 (Credit: HammerAlbrecht)

