FPÖ-Hermann: „Klares JA zur Aufrechterhaltung des Kopftuchverbots in Kindergärten!“

Steirische FPÖ setzt sich klar für Fortbestand des Kopftuchverbots in Kindergärten ein; Freiheitliche wollen keinesfalls Aufweichung der bestehenden Regelung.

Graz (OTS) - Wie heute medial berichtet wird, wollen einige besonders links-liberal regierte Bundesländer das in der bestehenden 15a-Vereinbarung festgeschriebene Kopftuchverbot in Kinderbetreuungseinrichtungen bei der Neuverhandlung des zwischen Bund und Ländern abgeschlossenen Vertrags wieder streichen. Die steirischen Freiheitlichen wollen jedenfalls an der bestehenden Regelung festhalten. „Es kann nicht sein, dass in österreichischen Kindergärten künftig wieder Kopftuch getragen wird. Aus unserer Sicht ist das Tragen des Kopftuchs als Ausdruck des politischen Islams zu werten und hat in unseren Kindergärten nichts verloren. Die FPÖ in der Steiermark wird auf ein Festhalten an der bestehenden Regelung pochen. Zudem wäre es wichtig, dass auch für Schulen wieder eine verfassungskonforme Lösung des Kopftuchverbots umgesetzt wird“, so der steirische FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Stefan Hermann.

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Steiermark | Pressedienst

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 58

8010 Graz

Tel.: + 43 (0) 316 877 5304

Email: pressedienst @ fpoe-stmk.at

Internet: http://www.fpoe-stmk.at