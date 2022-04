Gödl: Integration der Ukraine-Vertriebenen wird erleichtert

ÖVP-Integrationssprecher verweist auf Änderungen des Integrationsgesetzes sowie des Anerkennungs- und Bewertungsgesetzes in der gestrigen Nationalratssitzung

Wien (OTS) - Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine suchen zahlreiche Menschen in Österreich Schutz. Die Änderungen des Integrationsgesetzes sowie des Anerkennungs- und Bewertungsgesetzes in der gestrigen Nationalratssitzung waren ein weiterer, wichtiger Schritt, um den ukrainischen Vertriebenen, die mehrheitlich Frauen und Kinder sind, den Integrationsprozess zu erleichtern. Diese Menschen brauchen jetzt unsere Unterstützung“, sagt ÖVP-Integrationssprecher Abg. Ernst Gödl anlässlich der wichtigen Gesetzesänderung für Vertriebene aus der Ukraine am Mittwoch.

Aus der Ukraine Vertriebene erhalten dadurch sämtliche Integrationsmaßnahmen wie zum Beispiel Deutschkurse durch den Österreichischen Integrationsfonds oder Orientierungshilfen und eine schnellere Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikationen. „Auf diese Weise finden sie leichter Zugang zum Arbeitsmarkt. Es ist wichtig und notwendig, hier rasch und unkompliziert zu helfen und die Integration der Ukrainerinnen und Ukrainer – vor allem auch jener der Kinder in das Schulsystem – voranzutreiben“, so Gödl.

Durch eine neue Verordnung wurde allen aus der Ukraine Vertriebenen ein temporärer Schutz gewährt. Die Änderungen der beiden Gesetze waren allerdings notwendig, weil es sich bei diesen Menschen gesetzlich um eine neue Zielgruppe handelt, erläuterte der Mandatar abschließend. (Schluss)

