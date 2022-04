ORF-1-Publikum entscheidet am 29. April über „Starmania 22“-Finaleinzug

„Starmaniacs“ singen ab 20.15 Uhr mit je zwei Solo-Songs und einem Duett um die begehrten drei Tickets

Wien (OTS) - Im Semifinale von „Starmania 22“ entscheidet allein das Publikum: Am Freitag, dem 29. April 2022, liegt es live ab 20.15 Uhr in ORF 1 in den Händen der Zuschauerinnen und Zuschauer, wer es in das Finale von „Starmania 22“ schafft. Für welche „Starmaniacs“ wird der Traum vom Finaleinzug wahr? Für wen liegt der Titel „Star des Jahres“ in greifbarer Nähe? Dass sie es verdienen, beim großen Finale am 6. Mai auf der Bühne zu stehen, wollen die Kandidatin und Kandidaten mit je zwei Solo-Songs, darunter jeweils ein 80er-Titel, und einem Duett unter Beweis stellen.

Die Jury kann zwar keinem „Starmaniac“ ein Finalticket geben, den Beurteilungen der Expertin und Experten müssen sich die jungen Talente aber trotzdem stellen. Die Jury besteht in dieser Woche aus Model und Artistin Lili Paul-Roncalli, dem ORF-Musikexperten und erfahrenen „Starmania“-Juroren Eberhard Forcher, der im Jury-Sessel des „Amadeus Austrian Music Award“-verhinderten Josh. (ab 22.20 Uhr in ORF 1) Platz nimmt, sowie Gastjuror und Musiker Julian Le Play. Das letzte Wort hat im „Starmania 22“-Semifinale allerdings das Publikum, wenn es mittels Televoting entscheidet, wer im großen Finale am 6. Mai mit dabei ist. Wer die Zuseherinnen und Zuseher für sich gewinnen konnte, verrät Moderatorin Arabella Kiesbauer. An ihrer Seite ist auch im Semifinale Ö3-Star und Kommentator Philipp Hansa.

Die Kandidatin und Kandidaten des Semifinales am 29. April, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, (in alphabetischer Reihenfolge) und ihre Songs:

Die Solo-Songs:

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol. Sie performt „Time After Time“ von Cyndi Lauper und „Underdog“ von Alicia Keys.

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ. Er gibt „You're the Voice“ von John Farnham und „Cake by the Ocean“ von DNCE zum Besten.

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich. Seine Songs sind „The Power of Love“ von Huey Lewis and the News sowie „Lay Me Down“ von Sam Smith.

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich und geht mit „I Want to Know What Love Is“ von Foreigner und „Kryptonite“ von Thorsteinn Einarsson an den Start.

Die Duette:

Judith Lisa Bogusch und Sebastian Holzer singen „You Are the Reason“ von Calum Scott & Leona Lewis.

Stefan Eigner und Martin Furtlehner stehen mit „Classic“ von MKTO auf der Bühne.

Im Semifinale singen die vier verbliebenen „Starmaniacs“ mit je zwei Einzelsongs, einer davon ein 80er-Titel, und einem Duett um die Gunst des TV-Publikums. Dieses entscheidet allein durch Abstimmung via Televoting, welche drei „Starmaniacs“ den Einzug in das große Finale schaffen.

„Starmania 22“ in den ORF-Radios: Ö3-Podcast und die FM4 „Starmanics“

Was passiert bei Österreichs größter musikalischer Talentsuche hinter dem Show-Vorhang? Ö3 schaut und hört ganz genau hin: Martin Krachler und Max Bauer begleiten die „Starmaniacs“ backstage und ganz persönlich. Die Highlights rund um die freitägliche TV-Sendung gibt es im Ö3-„Supersamstag“ (von 6.00 bis 12.00 Uhr). Längere Interviews, persönliche Einblicke und die Top-Themen der „Starmaniacs“ sind im offiziellen „Starmania“-Podcast zu hören – immer ab Samstagnachmittag auf der Ö3-Website und in der ORF-Radiothek (https://radiothek.ORF.at/). Auf FM4 betrachten Alica Ouschan, Mimi Gstaltner und Philipp Emberger „Starmania 22“ durch die gelbe Brille. Jeden Freitag stehen von 21.00 bis 22.00 Uhr alles rund um die beliebte Castingshow und ein Blick hinter die Kulissen auf dem FM4-Programm. Von 22.00 bis 23.00 Uhr lassen die FM4-Superfans die Show Revue passieren und widmen sich den Highlights des Abends – von „leider geil“ bis „leider nein“. Unter #fm4starmanics teilen die FM4-Hörerinnen und -Hörer ihre Gedanken zur Show.

Dabei sein auf mein.ORF.at

Die Mitmach-Seite mein.ORF.at erweitert das Online-Angebot rund um „Starmania 22“ und bietet mit laufend neuen Aktionen, unterhaltsamen Spielen für die Show und interaktiven Elementen die perfekte Begleitung für den TV-Abend. Fans können mit eigenen WhatsApp-Sticker-Paketen und digitalen Autogrammkarten ihre Unterstützung für die „Starmaniacs“ zeigen. Mit dem „Starmania“-Scoreboard schlüpft das Publikum in die Rolle der Jury und bewertet die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten. Bei einem Slider-Puzzle haben Interessierte die Möglichkeit, ein Gruppenbild der „Starmaniacs“ zusammenbauen. Wer es besonders schwierig mag, kann sich auch an schwereren Puzzles versuchen. Wer eine persönliche Grußbotschaft der „Starmaniacs“ erhalten möchte, kann aus den Top-14 Kandidatinnen und Kandidaten seinen liebsten „Starmaniac“ auswählen und verraten, warum gerade er oder sie gewinnen sollte.

„Starmania 22“ umfassend barrierefrei

„Starmania 22“ wird umfassend barrierefrei in ORF 1 ausgestrahlt. Wie bereits bei der vorhergehenden Staffel der ORF-Show stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Der Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird live von den erfahrenen Blindenkommentatoren Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz und Johannes Kloiber-Karner gesprochen und auf der zweiten Tonspur übertragen, einzustellen über die Fernbedienung.

