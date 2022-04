Mandl bei Fachkongress: "Lebenswichtige Infrastruktur gehört geschützt und unterstützt"

Mandl berichtete aus den Verhandlungen zum Schutz kritischer Infrastruktur und zur IT-Sicherheit - Österreichische Struktur ist robust

Brüssel (OTS) - Diese Woche fand in Linz der Kongress der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) mit hunderten Teilnehmenden aus dem gesamten Bundesgebiet statt. Lukas Mandl, ÖVP-Sprecher für Sicherheit und Verteidigung im Europaparlament, nahm am Mittwoch an einer Podiumsdiskussion teil, um aus den parlamentarischen Verhandlungen zu den Richtlinien zum Schutz kritischer Infrastruktur und zur IT-Sicherheit zu berichten und Rede und Antwort zu stehen: "Die Trinkwasserversorgung gehört klar zur lebenswichtigen Infrastruktur. Wir müssen die Bedeutung der heimischen Wasserversorger sowie der Lebensmittelproduktion und -lieferketten besonders schätzen und diese Einrichtungen besonders unterstützen. Nicht ein Mehr an Bürokratie darf im Vordergrund stehen, sondern die Unterstützung muss im Vordergrund stehen. Denn gerade in Österreich ist durch die große Zahl kleiner Wasserversorger, die Wohnortnähe und die subsidiäre Struktur die Versorgungssicherheit hoch und die Aufstellung gegenüber möglichen Krisenszenarien ist robust", sagt Mandl.

Die "CER"-Richtlinie zur Resilienz kritischer Infrastruktur behandelt die physische Sicherheit von Einrichtungen, bei der "NIS2"-Richtlinie zur IT-Dimension geht es um Cybersicherheit. Beide Richtlinien verhandelt der Niederösterreicher Lukas Mandl im Namen der EVP-Fraktion im Europaparlament. (Schluss)

