Konzert „Dichterliebe“ am 30.4. im Bezirksmuseum 21

„Quasimodo“ singt Schumann, Anmeldung: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Der Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) ist am Samstag, 30. April, wieder einmal der Schauplatz eines empfehlenswerten Konzerts. Um 18.00 Uhr geht ein Liederabend mit dem Titel „Dichterliebe“ los. Im Mittelpunkt steht der treffliche Sänger Marcelo Okay. Es erwarten aber auch allerlei „Überraschungen“ das Publikum.

Angekündigt wird die außergewöhnliche Veranstaltung durch den Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ mit den Neugierde erzeugenden Worten: „Quasimodo, der Glöckner vom Kölner Dom, singt Schumann und ‚Friends‘“. Die Zuhörerschaft wird um „Eintrittsspenden“ ersucht (Fix-Betrag pro Person: 15 Euro, Ermäßigung für Studierende: 5 Euro). Überdies bittet die Beethoven-Vereinigung das Publikum um Einhaltung der geltenden Corona-Regeln sowie um Anmeldungen: Telefon 271 96 24, E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Heinrich Heines Liebe und „Sieben mystische Frauen“

Das klingende Programm bestreiten 2 Musiker (Gesang, Klavier). Außerdem spielt eine Puppenspielerin an diesem Abend eine wichtige Rolle. Ein kleiner Chor ist mit dabei und es kommt zu einer Begegnung mit der Liebe des Dichters Heinrich Heine. Was all dies mit „Sieben mystischen Frauen“ zu tun hat, bleibt bis Samstag ein Geheimnis.

Verschiedenste Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf koordiniert der ehrenamtliche Leiter, Ferdinand Lesmeister. Von Ausstellungen bis zu Konzerten und Lesungen reichen die Angebote. Auskünfte zu den nächsten Veranstaltungen erteilt der ehrenamtliche Bezirkshistoriker unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Fragen an den Museumsverantwortlichen via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Kulturelle Aktivitäten im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

