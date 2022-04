„5 Stunden“ (AT): Fritz Karl in ORF/ARD-Event-Produktion

Ende der Dreharbeiten in Prag und Kapstadt

Wien (OTS) - Am 27. April 2022 gingen die Dreharbeiten zu dem historischen Event-Drama „5 Stunden“ (AT) zu Ende: 1967 wurde in Südafrika von dem Herzchirurgen Christiaan Barnard – er verbrachte seinen Lebensabend in Österreich und erhielt kurz vor seinem Tod die österreichische Staatsbürgerschaft – die weltweit erste Herztransplantation an einem Menschen durchgeführt. Inspiriert von dieser wahren Begebenheit und anlässlich Barnards Geburtstag, der sich im November dieses Jahres zum 100. Mal jährt, spielt Sonja Gerhardt eine junge Ärztin, die mutig ihren Weg geht und in Kapstadt im Team von Barnard (Alexander Scheer) eine entscheidende Rolle bei dieser Pionierleistung übernimmt.

Fritz Karl, der vor Kurzem auf der „Diagonale“ die Premiere des neuen ORF-Landkrimis „Der Schutzengel“ feierte, gibt einen Arzt und Gegenspieler des Professors, der ebenfalls an der Herztransplantation forscht und schließlich Barnard den Vortritt lassen muss. Die junge Wienerin Clara Wolfram ist in der Rolle der Assistentin von Christiaan Barnard zu sehen.

Nach einem Drehbuch von Chris Silber führte Franziska Buch Regie. In weiteren Rollen sind u. a. Loyiso MacDonald, Clara Wolfram, Thimo Meitner und Arnd Klawitter zu sehen.

„5 Stunden“ (AT) ist eine Produktion von Producers at Work Film (Produzent: Christan Popp; Producer: Tobias Stille) mit Mia-Film im Auftrag der ARD Degeto für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF und ist voraussichtlich Ende des Jahres im ORF zu sehen.

