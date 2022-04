Massentierhaltung: Wien verankert Verbot im Landesgesetz

Klares tierschutzpolitisches Statement im Rahmen der Novellierung des „IPPC-Anlagengesetzes“

Wien (OTS) - Im Zuge der Umsetzung einer EU-Richtlinie, die Großindustrieanlagen betrifft, setzt Wien im Landtag heute auch ein klares tierschutzpolitisches Statement und verankert das Verbot der Massentierhaltung in einer Novelle auf landesgesetzlicher Ebene. „Wir haben in Wien keine Massentierhaltung und schließen das damit auch für die Zukunft aus“, so Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Darüber hinaus setzen wir damit auch ein klares Signal in Richtung Bundesregierung, hier endlich tätig zu werden!“

Konkret geht es beim Wiener Beschluss um sogenannte "Integrated Pollution Prevention and Control" (IPPC), also die "Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung". In IPPC-Anlagen werden Tätigkeiten durchgeführt, die negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnten, darunter fallen auch Anlagen für Massentierhaltung.

