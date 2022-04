Nachhaltigkeit durch Digitalisierung

Wien (OTS) - Für die Schulung von MitarbeiterInnen zu allen relevanten Themen gestaltet die Berater eine individuelle und übersichtliche Online-Plattform auf Open Source-Basis. Flexibel und effektiv nach modernsten E-Learning Standards.

Onboarding, Dienstanweisungen, Compliance Regeln, die Einhaltung des Datenschutzes, Verhalten bei Feueralarm etc. – die Plattform hilft Ihnen dabei, die interne Kommunikation mit Hilfe einer eigenen, digitalen „Wissens-Basis“ kostengünstig und effizient zu gestalten.

„Diese Plattform steigert die Effzienz nach innen und die Kompetenz nach außen“

Dies ist auch ein Schritt zur Nachhaltigkeit durch Digitalisierung, jegliche Unterlagen können überall und jederzeit papierlos angesehen werden. Auch Onboardings und Unterweisungen werden somit erleichtert, Schulungen bzw. Updates werden so barrierefrei übermittelt.

Schulungen können überall abgehalten werden, egal ob live oder im Anschluss durch Bereitstellung von Aufzeichnungen.

Von Präsenz, über Hybrid zu reinen Onlineschulungen,- aktuell und doch zukunftsorientiert kommen hier verschiedene Lernmodalitäten zur jeweils adäquaten Anwendung.

Durch das verwendete Open Source Lernmanagementsystem Moodle ist die hohe Flexibilität für individuelle Anpassungen und ein großer Pool an Plugins ohne laufende Kosten gewährleistet.

Weitere Vorteile Ihrer persönlichen Wissens- und Lernplattform ist die Vermittlung von Fristen, Ankündigungen und allgemeinen Updates über die interne Kalenderfunktion.

Durch Foren ist der Austausch zu aktuellen Themen und für neue Ideen jederzeit möglich., durch definierte Einstellungen können Statistiken generiert und so das Lern- und Qualitätsmanagement verbessert werden.

Ihre Plattform bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten externe Tools, wie z.B. einen interaktiven Rundgang in einem Objekt zu integrieren.

Über die Berater

die Berater Unternehmensberatungs GmbH ist ein Weiterbildungsinstitut mit Schwerpunkt auf Berufsausbildung und Personalentwicklung in der Erwachsenenbildung. die Berater® wurde 1998 gegründet und beschäftigt heute 450 MitarbeiterInnen an über 40 Standorten in ganz Österreich. Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen, nationale und internationale Unternehmen und Organisationen aller Branchen und Größen sowie an die öffentliche Hand. Die Haupttätigkeitsfelder von die Berater® sind: Erwachsenenbildung, Online-Lernen, Lernplattformen, Outplacement, EU-Projekte und Consulting.

