Einladung zum Pressefrühstück der Volkspartei Wien: „Ärztenotstand – Dringende Systemänderung erforderlich“

Wien (OTS) - Die Versorgungsengpässe bei den Kassenärzten in unserer Stadt weiten sich immer mehr aus. In manchen Bezirken führt das de facto zu einem Ärztenotstand. Was es jetzt braucht, ist eine umfassende aber auch dringende Systemänderung.

Gesprächspartner:

Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer

LAbg. Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der Volkspartei Wien

Datum: Freitag, 29. April 2022

Zeit: 09:30

Ort: Café Museum, Operngasse 7, 1010 Wien

Wir bitte um verpflichtende Anmeldung unter tatjana.stock @ wien.oevp.at.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien