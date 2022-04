Edition 5Haus: Wechsel der Verlagsleitung

Magda Hassan übernimmt die Verlagsleitung der Edition 5Haus. Gemeinsam mit Tobias Pichler und Wolfgang Hartl setzt die Buchhändlerin und Autorin auf innovative Buchprojekte.

Wir verstehen das Buch als Kunstwerk und Erlebniswelt und dürfen auf ein Jahr großer Erfolge zurückblicken. Magda Hassan 1/6

Unsere Kinderbuchreihe ASAGAN richtet sich an junge Leser*innen von 5 bis 105. Manche der Illustrationen sind aber bis zu 500 Jahre alt Wolfgang Hartl 2/6

Auch Ausstellungen zeigen die visuellen Schätze und ermöglichen einen neuen Zugang zum Medium Buch Tobias Pichler 3/6

Ziel der Kinderbuchwelt ist es, Verlage miteinander zu verbinden und gemeinsam wertvolle Projekte umsetzen zu können. Tobias Pichler 4/6

Wir danken Stefan für das vergangene Jahr, in dem nicht nur viel passiert, sondern auch Großes bewegt wurde und wünschen ihm viel Erfolg für seinen weiteren Weg und die spannenden Aufgaben, die ihn ab Mai erwarten. Wir werden weiterhin durch die Buchbranche, gemeinsame Ideen und Projekte verbunden sein. Magda Hassan 5/6

In der Edition 5Haus werden wir uns auch weiterhin darauf fokussieren, was uns persönlich ein großes Anliegen ist: Wir wollen Geschichten erzählen, vermitteln und erlebbar machen. Analog und digital, für Kinder und für Erwachsene! Magda Hassan 6/6

Wien (OTS) - Die Edition 5Haus erweitert das gedruckte Buch um digitale Welten, überschreitet Genre-Grenzen und setzt auf verbindende Aktionen innerhalb der Buchbranche. Magda Hassan zeigt sich stolz, nun die Leitung des jungen Wiener Verlags zu übernehmen: „ Wir verstehen das Buch als Kunstwerk und Erlebniswelt und dürfen auf ein Jahr großer Erfolge zurückblicken."

So ging die erste Neuerscheinung des Verlags "Napoleon schläft mit Mona Lisa" von Stefan Schlögl und Wolfgang Hartl im Herbst 2021 durch alle Medien und war binnen weniger Wochen ausverkauft. Während das außergewöhnliche Backbuch „Bäckermaus & Donaustrudel“ im Rahmen des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2022 ausgezeichnet wurde. „ Unsere Kinderbuchreihe ASAGAN richtet sich an junge Leser*innen von 5 bis 105. Manche der Illustrationen sind aber bis zu 500 Jahre alt “, beschreibt Wolfgang Hartl, der mit dem kunstvollen Kombinieren alter Drucke mit modernen Held*innen einen einzigartigen Illustrationsstil entwickelte.

„ Auch Ausstellungen zeigen die visuellen Schätze und ermöglichen einen neuen Zugang zum Medium Buch “, erklärt Tobias Pichler, der 2018 mit Hassan und Hartl die Veranstaltungsreihe KINDERBUCHWELT ins Leben rief. „ Ziel der Kinderbuchwelt ist es, Verlage miteinander zu verbinden und gemeinsam wertvolle Projekte umsetzen zu können. “ So startete am 23. April die Benefizaktion KINDERBÜCHER VERBINDEN, mit der die österreichische Kinderliteraturszene Geld für die Nothilfe in der Ukraine sammelt.

Magda Hassan löst Stefan Schlögl in der Position der Verlagsleitung ab. „Wir danken Stefan für das vergangene Jahr, in dem nicht nur viel passiert, sondern auch Großes bewegt wurde und wünschen ihm viel Erfolg für seinen weiteren Weg und die spannenden Aufgaben, die ihn ab Mai erwarten. Wir werden weiterhin durch die Buchbranche, gemeinsame Ideen und Projekte verbunden sein."

"In der Edition 5Haus werden wir uns auch weiterhin darauf fokussieren, was uns persönlich ein großes Anliegen ist: Wir wollen Geschichten erzählen, vermitteln und erlebbar machen. Analog und digital, für Kinder und für Erwachsene!“ , Magda Hassan.

Rückfragen & Kontakt:

Magda Hassan steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung:

Mag. Magda Hassan

5Haus Media GmbH

Henriettenplatz 1/2, A-1150 Wien

Tel. +43-676 3466007

magda.hassan @ edition5haus.at

www.edition5haus.at