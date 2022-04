Lotto: Ein Sechser nach Siebenfachjackpot mit mehr als 9,8 Mio. Euro

Oberösterreicher holte sich mit seinem Solo-Sechser den zweithöchsten Gewinn der Lotto Geschichte

Wien (OTS) - Der zweite Siebenfachjackpot in den mehr als 35 Jahren Lotto ist Geschichte, ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich beendete mit einem Sechser und damit mit einem Gewinn von 9.802.237,50 Euro diese nicht alltäglich Jackpot-Serie.

Der Erfolg wurde per Quicktipp erzielt, der Computer in einer Annahmestelle in Linz platzierte die „sechs Richtigen“ 8, 9, 28, 34, 40 und 43 in den sechsten von zwölf gespielten Tipps.

Insgesamt wurden für die Ziehung am Mittwoch 11,9 Millionen Tipps abgegeben, was die Sechser-Gewinnsumme auf nahezu 10 Millionen Euro steigen ließ. Der 9,8 Millionen schwere Solo-Sechser ist der zweithöchste jemals erzielte Lotto Gewinn in Österreich.

