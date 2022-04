Ärztekammer NÖ: Reformkoalition unter Führung von Ärzteverband NÖ und #RELOAD setzt sich durch und wird „Kammer besser machen“.

Harald Schlögel (Ärzteverband NÖ) zum Präsidenten, Martina Hasenhündl (#RELOAD) zur Kurienobfrau der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gewählt.

Wien, NÖ (OTS) - Heute, am 27. April 2022 fand ­in Wien die konstituierende Sitzung der Vollversammlung im Gefolge der nö. Ärztekammerwahl vom 2. April 2022 statt. Bei den Wahlen zum Präsidium der Ärztekammer NÖ konnte sich die Reformkoalition aus Ärzteverband NÖ, #RELOAD – Kammer besser machen, Plattform Freiwilligkeit, Gemeinsam Zukunft gestalten und Liste integrativer Medizin durchsetzen.

Zum neuen Präsidenten der Ärztekammer NÖ wurde der erfahrene Kammerfunktionär Dr. Harald Schlögel (Ärzteverband NÖ) gewählt. Zur Kurienobfrau der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wurde Dr.in Martina Hasenhündl, Fraktionsführerin von #RELOAD – Kammer besser machen, bestellt.

Auch in der Kurie der angestellten Ärztinnen und Ärzte werden die gewählten #RELOAD-Kandidat*innen ihren Reformwillen unter Beweis stellen und sich für eine transparente und schlagkräftige Interessenvertretung stark machen. Allen voran Dr.in Roberta Frühwirth als stellvertretende Obfrau der Sektion Turnusärztinnen und -ärzte sowie Dr. Andreas Zeitelberger als gewählter Vizepräsident der Ärztekammer NÖ.

„Ich bin froh, dass die Schmiedearbeiten an der Reformkoalition geglückt sind und wir wesentliche Gestaltungsfunktionen übernehmen dürfen. Den Ärztinnen und Ärzten in Niederösterreich verspreche ich, dass wir uns in den kommenden fünf Jahren mit aller Kraft für ihre Belange einsetzen werden. Wir wollen die Ärztekammer in eine agile und transparente Interessenvertretung verwandeln und die großen Probleme in der Versorgungslandschaft, in der Ausbildung, im Verhältnis von Arbeitsleistung und Verdienst offensiv angehen“, so #RELOAD-Frontfrau Dr.in Martina Hasenhündl.

