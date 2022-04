FIT 2022 - Spengergasse

Firmeninformationstage an der HTL Spengergasse

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 28.4.2022 findet nach zweijähriger Coronapause der 18. Firmeninformationstag (FIT) der HTL Spengergasse von 9 - 18 Uhr statt. 38 renommierte Firmen aus Österreich und Deutschland aus den Bereichen IT-Infrastruktur, Software-Development, Handel, Recruiting, Medizin und dem öffentlichen Sektor sind der Einladung gefolgt, den Schüler:innen ihre Firma vorzustellen. Zusätzlich haben sich heuer 12 der 38 Firmen dazu entschieden, im Veranstaltungssaal in 10minütigen Kurzpräsentationen das Anforderungsprofil an Ferialpraktika, mögliche Diplomprojekte aber auch zukünftige Berufsaussichten in der Firma zu schärfen. Einem informativen Erfahrungsaustausch zwischen Wirtschaft und Schule steht an diesem Tag nichts mehr im Wege.

18. Firmeninformationstag (FIT) der HTL Spengergasse von 9 - 18 Uhr

Datum: 28.04.2022

Ort: HTL Spengergasse

Wien, Österreich

