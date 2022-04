Security- & Risk Management Kongress von LSZ bringt die Profis zusammen

Rund 170 Gäste bei bei der innovativen Fachkonferenz für IT-Sicherheitsverantwortliche

Wien (OTS) - Gestern (Dienstag, 26. April) und heute fand der Security & Risk Management Kongress in Bad Loipersdorf statt. Neben Key Notes, Diskussionsrunden und Workshops zu aktuellen Fachthemen erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Vorträge zu „Humor as a Service“ und Psychologie. Ein inhaltlicher Höhepunkt am 1. Kongresstag war ein Talk zur neuen österreichischen Cybersecurity-Strategie mit Vertretern des Bundeskanzleramts, des Bundesministeriums für Inneres und von Cyber Trust Services.

Die mehr als 170 Gäste kamen von namhaften Unternehmen wie etwa A1, Wiener Gesundheitsverbund, Erste Group, ÖBB, Rotes Kreuz, Oesterreichische Nationalbank, NÖM, T Systems, KSV 1870, Red Bull, AGES, AIT, nic.at, Raiffeisen, OÖ Gesundheitsholding, EVN, KPMG, Wiener Netze, RAG, ORF, OMV u.v.m.

Claudia Marx und Elmar Rodler vom Kongressveranstalter LSZ erklärten: „Unsere Gäste erlebten ein spannendes Programm, beim Austausch vor Ort war die Stimmung wieder großartig. Die hier geknüpften persönliche Kontakte und das Vertrauen untereinander verkürzen Suchzeiten und Wege bei komplexen Aufgabenstellungen.“



Networking, Top-Referenten und hochkarätige Partner

Premium Partner des Security & Risk Management Kongress sind Infoblox und N3K Network Systems; auch das weitere Line-Up der Partner ist beeindruckend: AIT, BEE IT Security, cyberaeson, DARKTRACE, Deloitte, ectacom, ExtraHop, FH St. Pölten, HYPR, IKARUS, KPMG, LOGPOINT, MANDIANT, nimbusec, open systems, proofpoint, R4C, SBA Research, Sentinelone, tenable, T Systems, Thales, UNINET, Universität Wien, Varonis und XM Cyber.

Im Jahr 2022 organisiert LSZ noch eine Reihe von hochkarätigen Events mit Bezug zu IT-Sicherheit, wie etwa das Cyber Crime Forum Wien am 22. Juni, das “IT-Security & Cyber Crime Summit West” am 28. September in Bregenz und die „IT-Security Herbst“ am 20. Oktober in Wien. Details dazu sind auf https://lsz.at zu finden.

Über „LSZ – Future Connections“: Das 1988 gegründete Unternehmen LSZ GmbH veranstaltet heute österreichweit über 40 Kongresse und Fachkonferenzen pro Jahr, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Neue Konferenzthemen 2022 umfassen Nachhaltigkeit, Produktion und User Experience. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Entscheider:innen aus allen Unternehmensbereichen der digitalen Transformation teil, vor allem CIOs, HR- und Marketing- sowie Sicherheitsverantwortliche. www.lsz.at

