Präsentation der MEGA Bildungsklima-Studie

Bildungsklima-Studie 2022 der MEGA Bildungsstiftung bestärkt die Forderungen der Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien

Wien (OTS) - Wien, 27. April 2022 - Die heute präsentierte Studie unterlegt mit Zahlen für ganz Österreich was die Träger*inneninitiative Elementare Bildung Wien seit zwei Jahren fordert.

Die wichtigsten Punkte zur nötigen Verbesserung der Rahmenbedingungen sind deckungsgleich mit den Forderungen der Initiative der privaten Kindergartenträger*innen.

Mehr Personal 44% *

Kleinere Gruppen 35% *

Besser ausgebildetes Personal 28% *

Bessere Bezahlung 28% *



Wir danken der MEGA Bildungsstiftung, dass sie sich des Themas angenommen haben und wenden uns hiermit mit einem dringenden Appell an die Politik, sich diese Studie anzusehen und Verbesserung der Rahmenbedingungen in der Elementarbildung zu veranlassen und schnellstmöglich ebenso in die Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG in die Elementarpädagogik einfließen zu lassen.

Die Geschäftsführungen der privaten Träger*innen dazu: „Es ist endlich an der Zeit zu handeln. Nun ist die Politik am Zug.“

Zur Studie: https://www.ots.at/redirect/megabildung1

*Studie: Der österreichische Bildungsklima-Index 2022: Kindergarten und Elementarpädagogik 27. April 2022

