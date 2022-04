ORF III am Donnerstag: Eine „Land der Berge“-Neuproduktion aus der Tiroler Bergwelt

Außerdem: U. a. Laura Sachslehner und Nina Tomaselli zu Gast in „Politik live“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information reist am Donnerstag, dem 28. April 2022, in der "Land der Berge“-Premiere „Vom Oberen Gericht ins Kaunertal“ in die Tiroler Bergwelt. Anschließend diskutiert Reiner Reitsamer in „Politik live“ gemeinsam mit seinen Gästen über die Inseratenaffäre in der Vorarlberger Volkspartei, ehe Gerald Fleischhacker „Die Tafelrunde“ eröffnet.

Die „Land der Berge“-Neuproduktion „Vom Oberen Gericht ins Kaunertal“ (20.15 Uhr) lädt ein auf eine Reise durch eisige Höhen und traditionsreiche Regionen der Tiroler Bergwelt. Der Tiroler Filmemacher Hans Jöchler vereint in dieser Dokumentation Einblicke in urtümliche Traditionen und unberührte Berglandschaften.

Moderator Reiner Reitsamer begrüßt in „Politik live“ (21.05 Uhr) u. a. die Generalsekretärin der ÖVP Laura Sachslehner, die Politikberaterin Heidi Glück und die stellvertretende Parteichefin der Grünen Nina Tomaselli im Studio und spricht mit ihnen über die Inseratenaffäre in der Vorarlberger Volkspartei. Welche Auswirkungen haben die Korruptionsaffären auf die ÖVP? Kann Bundeskanzler Karl Nehammer seine Partei wieder aus dem Umfragetief holen und was bedeutet der Auftritt von Ex-Parteichef und Kanzler Sebastian Kurz auf dem anstehenden Parteitag?

Anschließend folgt eine neue Ausgabe „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr):

Gerald Fleischhacker meldet sich mit dem satirischen Monatsrückblick aus dem ORF RadioKulturhaus, um die wichtigsten Themen mit einigen der besten Kabarettistinnen und Kabarettisten des Landes zu besprechen. Diesmal mit Christoph Fritz, Angelika Niedetzky, Severin Groebner und Tereza Hossa.

