SteirerFrühlingsBall 2022 abgesagt

Der für heuer geplante SteirerFrühlingsBall wird nicht stattfinden. Bereits gekaufte Karten werden zur Gänze refundiert.

Wien (OTS) - „Viele Freunde des Steirerballs sind offenbar noch nicht in Feierlaune“, so fasst Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballorganisator, das aktuelle Stimmungsbild der Ball-Community zusammen: „Die Kartenverkäufe für den größten Bundesländerball in Wien sind deutlich hinter unseren Erwartungen geblieben. Daher mussten wir als Verein schweren Herzens die Absage beschließen.“

Der Verein der Steirer in Wien wollte mit dem Ball einen positiven Beitrag zur Stimmung in der Gesellschaft leisten. „Nach zwei Jahren Corona-bedingter Absenz war es unser Ziel, den vielen Steirerinnen und Steirern den Steirerball in Form eines Frühlingsballs zu präsentieren und mit der klassischen steirischen Herzlichkeit auch ein Signal zu setzen, dass Gemeinschaft viel Lebensfreude erzeugen kann. Es schmerzt daher sehr, dass der Steirerball in Wien heuer nicht stattfinden kann“, sagt Zakostelsky weiter. Selbstverständlich wird der Kaufpreis für bereits erstandene Steirerball-Tickets zur Gänze rückerstattet.

„Die Steirer in Wien hoffen auf eine sich weiter entspannende Situation der Pandemie Richtung Sommer und freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen mit all ihren Ballgästen und Freunden der Steiermark“, so Zakostelsky abschließend.

Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Alexander Foggensteiner

Tel.: 01-712 12 00

Mobil: 0664-14 47 947

E-Mail: buero @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at