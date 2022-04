Kinder in Wiener Volksschulen bekommen gratis Computerförderung

Wien (OTS/RK) - Am 22. April, gleich nach den Osterferien, startete für 17 geflüchtete ukrainische SchülerInnen im Alter von 6 bis 10 Jahren der „DigiFö-Computerförderkurs“ an der VS/MS Oskar-Spiel-Gasse 3 im 19. Wiener Bezirk unter der Leitung von Frau Direktor Gabriele Riefler.

Die unter der Schirmherrschaft des Bildungsdirektors Mag. Heinrich Himmer seit Oktober 2020 laufende „Digitale Förderinitiative“, erreichte bisher ca. 500 Kinder an 45 Wiener Volks- und Mittelschulen sowie an einer Inklusiven Schule. Die Projektleitung übernahm Mag. Dr. Wolfgang Gröpel. Hauptsponsor und Kooperationspartner ist die AK Wien, vertreten durch Kurt Kremzar.

Anhand des von der Initiatorin und Projektkoordinatorin, Frau Mag.a Ludmila Schindler entwickelten Curriculums, können digitale Lehrinhalte wie die Einführung in Word, Power Point, Excel und mehr altersadäquat unterrichtet werden. Wichtige Themen wie „Sicherheit im Netz“, „Sicheres Passwort“ und „Speichern von Dateien“ stehen ebenfalls in dem 10-wöchigen Kurs am Programm, das von der Kursleiterin Marlene Burndorfer gemeinsam mit ihrer ukrainischen Kollegin Yuliia wöchentlich zu je 90 Minuten durchgeführt wird.

Das Sponsoring für den Kurs übernahm „Springboard“ – ein Verein zur Förderung von Talenten unter der Obmannschaft von Mag. Robert Gulla und Michael Schaumann. Die Notebooks für die Digitale Förderinitiative, kurz DigiFö, wurden von Springboard und von der Firma AfB-Arbeit für Menschen mit Behinderung GmbH zur Verfügung gestellt.

Am Ende des Kurses erhalten alle Kinder eine Urkunde, die ihre erfolgreiche Teilnahme an dieser wienweit beliebten Initiative bestätigt.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer sagt: „Ich freue mich, dass wir so schnell eine Möglichkeit gefunden haben, dieses Angebot auch für ukrainische Kinder zugänglich zu machen. Die Digitalisierung birgt viele Vorteile, wenn man das richtige Werkzeug dazu vermittelt und den Umgang gelehrt bekommt. Ich möchte mich daher an dieser Stelle bei allen Beteiligten für ihr Engagement und Mitwirken bedanken." (Schluss)

