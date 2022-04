Barbara Stöckl im Gespräch mit Klaus Eckel, Murathan Muslu, Ben Saber und Bianca Blasl

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 28. April um 23.05 Uhr in ORF 2

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl" sind am Donnerstag, dem 28. April 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Kabarettist Klaus Eckel, Schauspieler Murathan Muslu, Musiker Ben Saber sowie Bloggerin und Journalistin Bianca Blasl zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Humor ist in Zeiten wie diesen das Wichtigste, er hilft uns schwierige Situationen zu meistern und ist etwas, das uns als Gesellschaft global eint“, so Kabarettist Klaus Eckel. In seinem aktuellen Programm nimmt sich der zweifache Vater und ehemalige Logistiker selbst aufs Korn und gibt Einblicke in sein Leben als Schnellsprecher.

Bianca Blasl ist Journalistin und Bloggerin und studierte an der BOKU Wien. Für das Projekt „Bauer to the People“ macht sie sich mit einem umgebauten Feuerwehrauto auf den Weg zu Bauernhöfen in ganz Österreich, um das dortige herausfordernde Leben kennenzulernen. Das Ziel: Dialog und Verständnis für die Probleme der Bauern. In „Stöckl“ spricht die Wienerin darüber, wie sie als Städterin auf den Höfen aufgenommen wird und was sie über das Leben am Land gelernt hat.

„Meine Großeltern haben eine Landwirtschaft in Tunesien und machen dort alles selbst. Ich bin sehr gerne dort und liebe es, ihnen mit den Tieren und Pflanzen zu helfen. Es erdet mich.“ … ungewöhnliche Worte für einen Pop-Musiker wie den 27-jährigen Ben Saber, der selbst in der Großfeldsiedlung in Wien lebt. Als Fan der 80er Jahre hat er nun sein Album „5 vor 12“ herausgegeben und hat große Ziele: „Ich möchte Stadien füllen!“.

Er ist unter Vertrag beim Musiklabel seines Freundes Murathan Muslu, DEM Quereinsteiger in die Schauspielbranche der vergangenen Jahre, bekannt etwa aus „Vorstadtweiber“. Zuvor arbeitete er als Bauarbeiter, heute ist der Sohn türkischer Gastarbeiter aus heimischen und deutschen Produktionen nicht mehr wegzudenken. Welche Karrierepläne hat er noch?

