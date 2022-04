In memoriam Willi Resetarits noch einmal „Trost und Rat“ auf Radio Wien

Im Gedenken an Willi Resetarits sendet Radio Wien am 1. Mai ab 13.00 Uhr die Sendung „Trost und Rat von und mit Dr. Kurt Ostbahn“

Wien (OTS) - Der plötzliche Tod von Willi Resetarits sorgt weiter für Betroffenheit. Mit Willi Resetarits hat das Land nicht nur einen hervorragenden Musiker, sondern auch einen großartigen Menschen verloren. Sowohl seine Musik als auch sein soziales Engagement für benachteiligte Menschen werden unvergessen bleiben. Mit dem Landesstudio Wien war Willi Resetarits eng verbunden.

Am 9. April 1995 startete die Sendung „Trost und Rat von und mit Dr. Kurt Ostbahn“ auf Radio Wien. Jeden Sonntag wurde ab 13.00 Uhr musikalisch getröstet und beraten – die musikalische Bandbreite reichte dabei von Ray Charles bis Caterina Valente. Bis 1998 wurde live musiziert, mit Studiogästen geplaudert, Hörerpost verlesen, in der Radio-Geschichte geforscht und oft hemmungslos die Sendezeit überschritten. In den Jahren 2006 bis 2012 gab es ein Revival der Sendung.

Radio Wien bringt in Erinnerung an Willi Resetarits alias Kurt Ostbahn am Sonntag, dem 1. Mai 2022, noch einmal „Trost und Rat“ und zwar zur Originalzeit um 13.00 Uhr. Eine Sendung vom Oktober 1995, in der Dr. Kurt Ostbahn die bisherigen Höhepunkte Revue passieren ließ. Mit seiner unverwechselbaren Stimme wird er den Hörerinnen und Hörern für immer im Ohr bleiben.

Rückfragen & Kontakt:

Ruth Kienast

Marketing und Kommunikation

ORF Landesstudio Wien

T: +43 1 50201-18586

M: +43 664 8178612

ruth.kienast @ orf.at