Bundesheer: Verteidigungsministerin Tanner besucht Traditionstag des ABC-Abwehrzentrums

ABC-Abwehr hat anerkannte Kompetenz zum Schutz der Bevölkerung

Wien (OTS) - Gestern Dienstag, den 26. April 2022, besuchte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Traditionstag des ABC-Abwehrzentrums „Lise Meitner“ des Bundesheeres in Korneuburg. Die Soldaten der ABC-Abwehr sind für die Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Kampfmitteln zuständig und stehen zum Schutz der österreichischen Bevölkerung bereit.

„Die Soldatinnen und Soldaten der ABC-Abwehr-Truppe sind stets bereit und helfen, wann immer sie zur Unterstützung von Einsatzkräften oder zum Schutz der Bevölkerung angefordert werden. Auch in komplexen Aufgabengebieten, wie der Trinkwasseraufbereitung und der Rettung von Menschen aus zerstörten Objekten, kann sich die Bevölkerung auf unser Bundesheer verlassen. Gerade jetzt, ist die weltweit anerkannte Kompetenz der ABC-Abwehr des Bundesheeres für den Schutz der Menschen in Österreich von besonderer Bedeutung“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Die ABC-Abwehrtruppe des Bundesheeres, im Einsatzfall für den Schutz unserer Soldaten vor ABC-Bedrohungen eingesetzt, ist im Frieden national wie international ein unverzichtbares Instrument der Katastrophenhilfe. Ihre Ausrüstung befähigt sie zum Aufspüren gefährlicher Stoffe, zur Dekontaminierung (Entstrahlen, Entseuchen und Entgiften) von Personen, Geräten und Gebieten sowie zur Rettung von Menschen aus zerstörten und kontaminierten Objekten. Die Einsatzbereitschaft der ABC-Abwehrtruppe ist hoch, denn für sie kann der Ernstfall jede Minute eintreten.

Mit der Katastrophenhilfeeinheit AFDRU (Austrian Forces Disaster Relief Unit), ist das ABC-Abwehrzentrum auch befähigt, nationale und internationale Katastrophenhilfe, wie etwa Such- und Rettungseinsätze oder Trinkwasseraufbereitung nach Erdbeben und Überflutungen, zu leisten.

Zur ABC-Abwehrtruppe gehören das ABC-Abwehrzentrum, die fünf ABC- Abwehrkompanien (Mautern, Hörsching, Absam, Graz und Korneuburg) und die vier Luftfahrzeugrettungs- und ABC-Abwehrzüge auf den Fliegerhorsten. Kern der Waffengattung ist das ABC-Abwehrzentrum „Lise Meitner“ in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg. Hier treffen die Komponenten Einsatz, Lehre und Weiterentwicklung als Kompetenzen der ABC-Abwehr des Bundesheeres zusammen.

