AVISO: Morgen, 28. April, AK Online-Pressegespräch: Künstliche Intelligenz mit gefährlichen Nebenwirkungen!

Wien (OTS) - Ein Avatar, der im Chat antwortet, ein Algorithmus, der über meinen Kreditantrag entscheidet, und, und, und – Künstliche Intelligenz ist in unserem Alltag längst angekommen. Über die Chancen wird viel geredet, über die Schattenseiten für Konsument:innen weniger, zeigt eine AK Studie vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ITA). Zudem verhandelt die EU gerade über einen Rechtsrahmen für ein Gesetz zu Künstlicher Intelligenz. Was die Studie zeigt, und was die AK schlussfolgert, darüber informieren

Daniela Zimmer, Abteilung Konsument:innenpolitik, AK Wien

Walter Peissl, Studienautor, Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ITA)

Online-Pressegespräch

Donnerstag, 28. April 2022/10.00 Uhr https://www.ots.at/redirect/akpkai

Wir freuen uns, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei diesem Online-Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

