Russlands Desinformation und Propaganda wird zunehmend aggressiver

Wien (OTS) - Die Ukraine soll "entukrainisiert" werden, eine Drohung, die sich direkt gegen die Zivilgesellschaft richtet. “Experten“ in den berüchtigten Talkshows der Staatssender diskutieren auch immer wieder weitere russische „Militäroperationen“ in Europa, so ZDM Co-Gründer Dietmar Pichler.

Anastasiia Hatsenko: "Russland verwirklicht den "totalitären Traum" in einer praktisch teilnahmslosen, nicht informierten Gesellschaft, die keine Fragen stellt und leichtverdauliche Propaganda schluckt.

In der Ukraine versucht die russische Desinformation der Bevölkerung Angst zu machen und das Vertrauen in die Regierung zu brechen. Das funktioniert kaum, weil die Ukrainer jetzt besser vorbereitet sind, speziell bei russischen Quellen. "Laut Umfragen sieht sich die Bevölkerung heute noch klarer als Teil Europas als 2021", so die Expertin für Internationale Beziehungen bei ADASTRA/Paneuropa Kyiv.

