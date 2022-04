AVISO Jugendvolksbegehren: Pressekonferenz Start Eintragungswoche

Eintragungswoche des Mental Health Jugendvolksbegehren 2.-9.Mai.2022. Eine Unterschrift kann ein Leben retten.

Wien (OTS) - Am Montag, den 2. Mai, startet die Eintragungswoche für das Mental Health Jugendvolksbegehren. Jeder zweite Jugendliche weist depressive Symptome auf und jeder Sechste hat wiederholt Suizidgedanken. Gleichzeitig betreut eine Schulpsychologin derzeit alleine 6077 Schüler:innen. Mit einer Unterschrift kann das verändert und damit vielleicht sogar ein Leben gerettet werden. Unterschreiben kann man mittels Handysignatur online in 2 Minuten oder in jedem Gemeindeamt/Magistrat.

“Kranke Kinder sind kranke Erwachsene sind eine kranke Gesellschaft”

- Carina Reithmaier, Initiatorin des Mental Health Jugendvolksbegehrens

Es laden ein:

Carina Reithmaier , Initiatorin des Mental Health Jugendvolksbegehren und der Initiative “Gut, und selbst?”, Bundesobfrau Schülerunion Österreich

Datum: Montag, 02.05.2022

Zeit: 9:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Livestream: Es wird auch einen Zoom Link als Livestream geben, hierfür bitten wir um eine Anmeldung unter mira.lobnig @ gutundselbst.at

Die Vertreter:innen der Medien sind sehr herzlich eingeladen! Wir bitten um eine Zusage unter mira.lobnig @ gutundselbst.at. Der Zutritt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ist ausschließlich unter Einhaltung der 2-G-Regel (Personen mit vollständigem Impfschutz sowie genesene Personen) möglich.

Das Mental Health Jugendvolksbegehren ist Teil der multi-organisationalen Initiative “Gut, und selbst?” zur Psychischen Gesundheit unter Kindern und Jugendlichen. Von Ende Dezember bis Ende Jänner wurden bereits über 20.000 Unterstützungserklärungen gesammelt. In der Woche vom 02. - 09. Mai 2022 findet die Eintragungswoche statt, in der die Initiatoren weitere 80.000 Unterschriften sammeln wollen, damit das Volksbegehren in den Nationalrat kommt.

Rückfragen & Kontakt:

Mira Lobnig

Pressesprecherin “Gut, und selbst?”

mira.lobnig @ gutundselbst.at

+43 664 411 68 12