AVISO: Pressekonferenz zum Militärmusik-Festival 2022

Wien (OTS) - Am Montag, den 02. Mai 2022, findet in der Martin-Kaserne in Eisenstadt die Pressekonferenz zum Militärmusik Festival 2022 statt.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der Präsident des Vereins Licht ins Dunkel Kurt Nekula und der Generaldirektor des ORF Roland Weißmann werden über das Festival, welches am 21. Mai 2022 stattfindet, informieren. Moderiert wird die Pressekonferenz von dem Intendanten der Seefestspiele Mörbisch, Alfons Haider.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen

Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung bis 02. Mai 2022, 08:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bmlv.gv.at, verpflichtend.

Ablauf:

ab 09:00 Uhr Einlass der Medien

bis 09:55 Uhr Einmarsch der Militärmusiken mit musikalischer Begleitung

10:00 Uhr Beginn der Pressekonferenz

Moderation:

Alfons Haider - Intendant der Seefestspiele Mörbisch





Ablauf Pressekonferenz/Teilnehmer:

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil

Präsident Licht in Dunkel Kurt Nekula

Generaldirektor ORF Roland Weißmann

ca. 11:00 Uhr Ende der Pressekonferenz

Zeit & Ort

Ab 09:00 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Martin-Kaserne,

Ing.-Hans-Sylvester-Straße 6, 7000 Eisenstadt

Sollte der Medientermin witterungsbedingt im Gebäude stattfinden, ist es für MedienvertreterInnen verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen.





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer