Left Lane Capital schließt zweiten Fonds mit 1,4 Mrd. USD für Internet- und Verbrauchertechnologie

Left Lane Capital, die im August 2019 gegründete Venture-Capital-Firma mit Sitz in New York, hat heute den endgültigen Abschluss ihres zweiten Fonds, des Left Lane Capital Partners II LP (Fonds II) mit Verpflichtungen in Höhe von 1,4 Milliarden USD bekannt gegeben und übertrifft damit das ursprüngliche Ziel von einer Milliarde USD. Innerhalb von zwei Jahren hat Left Lane über 2 Milliarden UDS an gebundenem Kapital aufgebracht, um in wachstumsstarke Internet- und Verbrauchertechnologie-Unternehmen mit hoher Kundenbindung auf der ganzen Welt zu investieren.

Der Fonds II stellt mehr als das Doppelte des Betrags dar, der für den Fonds I aufgebracht worden war. Letzterer hatte 630 Millionen USD an Verpflichtungen und übertraf damit sein ursprüngliches Ziel von 500 Millionen USD. Die überzeichneten Fonds von Left Lane zeigen in ihrer These eine starke Überzeugung – dass die Zukunft der weltweiten Verbraucher- und Arbeitnehmerwirtschaft durch die anhaltende und beschleunigte Durchdringung von Digital-First-Plattformen bestimmt wird. Left Lane wird von vier geschäftsführenden Partnern geführt: Harley Miller, Dan Ahrens, Jason Fiedler und Vinny Pujji sind eines der jüngsten Teams, das einen Fonds dieser Größenordnung aufgebracht hat.

„Von Ihrer morgendlichen Tasse Kaffee über Ihre Einzel-Nachhilfestunde im Internet bis hin zur langfristigen finanziellen Vermögensverwaltung – bei jedem Dollar, den Sie ausgeben, ob im Haushalt oder am Arbeitsplatz, sind Digital-First-Lösungen im Spiel", erklärte Harley Miller, CEO und Managing Partner von Left Lane. „Um diese Chance zu nutzen, basiert unsere Anlagestrategie auf einzigartige Weise auf einem datenzentrierten Ansatz, unternehmenseigenen Beschaffungsmöglichkeiten und einem unerschütterlichen Engagement für eine echte Partnerschaft mit Unternehmern. Wir sind nicht nur Investoren, sondern auch Bauherren, die die Marktexpertise unseres Teams nutzen, um Unternehmen mit mehr Präzision zu beschleunigen, als Generalisten das könnten. Es ist ein Privileg, Unternehmer zu fördern, und wir nehmen es niemals als selbstverständlich hin."

Left Lane, eine global tätige Investmentfirma mit Niederlassungen in New York und London, hat 36 Investitionen in einige der vielversprechendsten Internet- und Verbrauchertechnologie-Unternehmen in über einem Dutzend verschiedener Länder getätigt. Das Unternehmen zielt auf Unternehmen an wichtigen Wachstumswendepunkten ab und führt Transaktionen in der Phase der Serie A bis C durch. Unter Nutzung seiner differenzierten Marktexpertise und des metrikbasierten Bewertungsprozesses investiert Left Lane strategisch in Fintech, Edtech, SMB Tech, Software, Food Tech, E-Commerce, Gesundheit und Wellness, Spiele und Unterhaltung und andere.

Zu den ausgewählten Erstinvestitionen von Left Lane gehören Unternehmen wie GoStudent (in Wien ansässiger digitaler Marktplatz für videobasierte Nachhilfe), M1 Finance (in Chicago ansässige All-in-One-Investitions- und Beratungsplattform) und Wayflyer (in Dublin ansässige Finanzierungsplattform für E- Handelsunternehmen), die alle bereits den Einhorn-Status erreicht haben. Left Lane hat auch in andere namhafte Unternehmen wie Masterworks (Investitionsplattform für ikonische Kunstwerke), Jackpocket (mobile Lotterieplattform), Moove (flexibler Autobesitz), Blank Street (Spezialkaffeekette), Hnry (Steuerplattform für unabhängige Verdiener) und weitere investiert.

„Left Lane stellt das VC-Modell auf den Kopf. Das Unternehmen ist nicht nur unser Sparringspartner für alle kleinen und großen strategischen Entscheidungen, sondern hat sich auch im Markt für unser Unternehmen stark gemacht. Viele der von ihnen in der Vergangenheit unterstützten CEOs haben in ihren Fonds investiert, was für uns deutlich macht, welch guten Ruf das Unternehmen bei den Gründern weltweit genießt", so der CEO des Einhorn-EdTech-Unternehmens GoStudent, Felix Ohswald.

Mit einem umfangreichen bestehenden Portfolio und einem Fonds II von beträchtlichem Umfang plant Left Lane, weiterhin in dieses Netzwerk zu investieren, die internen Fähigkeiten rund um Schlüsselfunktionen weiter auszubauen. Das Wachstum und die Entwicklung der Unternehmen, in die sie investieren, stehen dabei an erster Stelle.

„Was Left Lane von anderen abhebt, sind in erster Linie unsere Mitarbeiter. Wir schaffen den bestmöglichen Ort für Verbraucher und Internet-Investoren, um ihre eigenen Marken zu gestalten und zu vertrauenswürdigen Partnern für die nächste Generation marktführender Unternehmer zu werden", betonte Dan Ahrens, Managing Partner.

Left Lane Capital ist ein führendes global tätiges Venture-Capital-Unternehmen mit Sitz in New York, das in wachstumsstarke Internet- und Verbrauchertechnologie-Unternehmen investiert. Left Lane hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit außergewöhnlichen Unternehmern zusammenzuarbeiten und kategoriebestimmende Unternehmen zu schaffen, die für die menschliche Verfassung und Seele von grundlegender Bedeutung sind. Frühere Investitionen umfassen unter anderem GoStudent, Masterworks, M1 Finance, FightCamp, Wayflyer und Blank Street. Das Team von Left Lane arbeitet am Hauptsitz des Unternehmens in Brooklyn sowie in London. Weitere Informationen finden Sie auf www.leftlanecap.com.

