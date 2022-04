Edtstadler auf oe24.TV: Impfpflicht bleibt auch über Sommer ausgesetzt

„Gehe nicht davon aus, dass eine andere Empfehlung der Kommission kommt“ +++ Ministerin schließt Wechsel an ÖVP-Spitze aus: „Das ist völlig absurd“

Wien (OTS) - Europa- und Verfassungsministerin Karoline

Edtstadler geht im Interview auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) von einer Verlängerung der Aussetzung der Impfpflicht aus. Auf die Frage, ob die Impfpflicht auch im Sommer ausgesetzt bleibt, antwortet Edtstadler: „Es ist insofern richtig, als wir die Situation monitoren. Wir erwarten den nächsten Bericht für Ende Mai. Nach allem, was wir im Moment wissen, schaut es so aus, als würde hier keine so schwerwiegende Virusvariante auf uns zukommen, dass wir es brauchen. Hoffen wir, dass wir die Impfpflicht nie operativ stellen müssen. Es ist auch richtig, es jetzt auszusetzen, denn wir haben derzeit niedrige Zahlen und keine angespannte Situation auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern.“

Edtstadler rechnet damit, dass auch die Kommission sich für eine weitere Aussetzung der Impfpflicht ausspricht: „Ich gehe nicht davon aus, dass eine andere Empfehlung der Kommission kommt.“

Im Interview auf oe24.TV nimmt Edtstadler auch erstmals zu den Gerüchten, sie könnte ÖVP-Chefin werden, Stellung: „Das ist völlig absurd. Ich bin Europaministerin – und wir haben einen Bundeskanzler, der heißt Karl Nehammer. Die ÖVP hat einen designierten neuen Obmann. Der heißt ebenfalls Karl Nehammer. Deswegen ist es wichtig, dass er am Parteitag am 14. Mai gewählt wird. Und da wird sich auch zeigen, dass die ÖVP geschlossen hinter dem neuen Obmann steht.“

