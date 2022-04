20 Jahre IG Architektur – das gehört gefeiert!

Fest der IG Architektur

Wien (OTS) - Die IG Architektur, eine österreichweite Interessensgemeinschaft Architekturschaffender, feiert von 06.–08. Mai 2022 ihr zwanzigjähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest in der IG Architektur, Gumpendorfer Straße 63B, 1060 Wien.

Das prall gefüllte Festprogramm umfasst unter dem Thema „Reden wir über Baukultur!“ eine von der IG Architektur in Zusammenarbeit mit dem Architekturfotografen Paul Ott kuratierte Baukulturausstellung , die Präsentation einer soeben erschienenen Publikation (Hg. IG Architektur / Verlag jovis) und ein daran angeschlossenes Symposium . Weitere Programmpunkte sind ein Kino , in Kooperation mit Movies in Wonderland, und die Kundgebung „RAUM SCHÖPFEN! Wir brauchen mehr Platz!“ im öffentlichen Raum in der Gumpendorfer Straße. Ein kulinarisches Rahmenprogramm lädt in entspannter Atmosphäre zum Plaudern und Austausch ein, die DJs Tex Rubinowitz, Maik Nowotny und Patrick Piper lassen nächtens die Tanzbeine höher schwingen.

