Salafismus: Fundamentalistische Lesart des Islam

Dokumentationsstelle Politischer Islam veröffentlicht neues Grundlagenpapier

Wien (OTS) - Die fünfte Ausgabe der Grundlagenberichte des Österreichischen Fonds zur Dokumentation von religiös motiviertem politischen Extremismus (Dokumentationsstelle Politischer Islam) thematisiert den Salafismus in seiner vielschichtigen Form.

Der Bericht analysiert die Besonderheiten des quietistischen, des jihadistischen und des politischen Salafismus, unterstreicht aber auch deren Gemeinsamkeiten. Während der jihadistische Salafismus wohl die meiste Aufmerksamkeit bekommt, ist es die quietistische Strömung, die am weitesten verbreitet ist. Der politische Salafismus ist in Europa zwar derzeit zahlenmäßig von untergeordneter Relevanz, erlangte jedoch im Zuge des Arabischen Frühlings vermehrt an Einfluss. Gemein ist allen Untergruppen, dass sie nicht am Status quo festhalten wollen, sondern vielmehr eine fundamentalistisch orientierte Änderung des Islam anstreben, inspiriert von einer idealisierten Interpretation der Vergangenheit. Hierdurch übt der Salafismus in Europa auf manche Personen eine besondere Anziehungskraft aus. Die Zugehörigkeit zum salafistischen Spektrum vermittelt eine neue, auf einem als rein und unverfälscht begriffenen Islam basierende Identität. Die größte Anziehungskraft besteht oft für junge Menschen in der Zugehörigkeit zu einer Subkultur, die für sich in Anspruch nimmt, die einzig wahre Form des Islam zu verkörpern.

Unter Einbeziehung sowohl der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur, als auch zahlreicher Originalquellen prominenter salafistischer Theoretiker, gibt der neue Grundlagenbericht einen Überblick über das facettenreiche Spektrum des Salafismus, seine Geschichte und Ideenwelt.

Dieser und alle weiteren Berichte können auf der Website www.dokumentationsstelle.at abgerufen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Fonds zur Dokumentation

von religiös motiviertem politischen Extremismus

(Dokumentationsstelle Politischer Islam)



presseanfragen @ dokumentationsstelle.at