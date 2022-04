Corinna Milborn erhält den Axel-Corti-Preis 2022

Wien (OTS) - Der im Rahmen des 54. Fernsehpreises von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs vergebene Axel-Corti-Preis geht dieses Jahr an die Autorin, Journalistin und Moderatorin Corinna Milborn. Das entschied am 20. April 2022 eine Jury, die sich aus VertreterInnen der preisstiftenden Verbände, von Print-Medien und einem Medienwissenschaftler zusammensetzt.

Corinna Milborn steht für einen engagierten und seriösen Journalismus, für ein bedingungsloses Eintreten für Demokratie und Pressefreiheit. Sie setzt sich intensiv mit den Themen Migration, Integration, Globalisierung und Menschenrechte auseinander und sie versucht Dinge nachhaltig zu bewegen, zu verändern und zu verbessern.

Die Preisüberreichung findet am 23. Juni 2022 um 18:30 Uhr im RadioKulturhaus in Wien statt, bei der auch die PreisträgerInnen in den Kategorien Diskussionssendungen/Talkformate, Dokumentation, Fernsehfilm (inkl. Serien, Fiction, Doku-Fiction und Edutainment) und Sendereihe bzw. Sendungformate bekanntgegeben werden.

Der Fernsehpreis der Erwachsenenbildung wird von den zehn Verbänden der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) vergeben: Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, Berufsförderungsinstitut Österreich, Büchereiverband Österreichs, Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich, Ring Österreichischer Bildungswerke, Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Verband Österreichischer Volkshochschulen und Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich.

